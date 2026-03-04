Inteligencia iraní envía mensaje a EE.UU. sobre posible fin de la guerra, pero Washington niega negociaciones activas

Por Kevin Liptak, CNN

La inteligencia iraní envió un mensaje a Estados Unidos indicando que podría estar preparada para abrir conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, según personas familiarizadas con los mensajes indirectos, pero funcionarios estadounidenses afirman que no hay negociaciones en marcha y que es poco probable que se materialicen posibles “vías de salida” en el corto plazo.

Los mensajes fueron transmitidos a la CIA a través de un tercer país, dijeron las fuentes. Sin embargo, hasta ahora no parece que ese canal haya derivado en discusiones serias sobre cómo poner fin a la guerra.

En cambio, funcionarios estadounidenses han descrito el inicio de una nueva fase, más intensa, de la operación conjunta con Israel para degradar el programa de misiles de Irán y garantizar que no pueda obtener un arma nuclear. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo durante una conferencia de prensa este miércoles que Estados Unidos “apenas está comenzando”. Y legisladores que fueron informados por el Gobierno el martes sobre Irán dijeron que no escucharon un plan de salida claro, incluidas posibles gestiones diplomáticas.

Los líderes iraníes, por su parte, no han mostrado públicamente disposición a negociar, mientras sus filas se reducen como resultado de los ataques israelíes.

Aun así, los mensajes —por preliminares que sean— sí sugieren que eventualmente podría existir una vía para negociar el fin de la guerra. CNN se ha puesto en contacto con la CIA para solicitar comentarios. The New York Times informó primero sobre los mensajes provenientes de Irán.

Funcionarios estadounidenses insisten en que no han mantenido conversaciones —ni directamente ni a través de un tercero— con los iraníes desde que las negociaciones nucleares fracasaron días antes de que comenzara la guerra. No obstante, han recibido mensajes de otros países que se han ofrecido a ayudar a desescalar el conflicto.

“Desde que esto se volvió una acción militar, hemos recibido varios acercamientos”, dijo el martes un alto funcionario del Gobierno de Trump, y situó el número de países en casi una docena. “No es muy diferente de lo que teníamos antes: gente que quiere ver si puede ayudar a resolverlo, y hemos hablado con ellos”.

Hasta la fecha, eso no ha resultado en un intercambio sólido de mensajes entre Estados Unidos e Irán. Steve Witkoff, el enviado del presidente para asuntos exteriores, que encabezó tres rondas de negociaciones con Irán antes de que Trump ordenara los ataques, no ha estado en contacto con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, con quien en el pasado intercambió mensajes de texto.

Witkoff tampoco ha hablado con el principal funcionario de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, dijo el alto funcionario del Gobierno.

“No estamos usando a nadie como interlocutor. Esto es una acción militar y tiene que seguir su curso”, dijo el funcionario.

Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo este miércoles que no se está enviando ningún mensaje a EE.UU.

“No hemos transmitido ningún mensaje a los estadounidenses porque ahora nos estamos defendiendo”, dijo Majid Takht-Ravanchi en MS Now. “Estamos en modo defensivo. Y en lo que nos estamos concentrando es en protegernos, en defendernos. Así que no se está enviando ningún mensaje y no hemos recibido ningún mensaje de Estados Unidos ni de nadie más”.

Aun así, tras bambalinas, muchos funcionarios se han preguntado si eventualmente podría alcanzarse un acuerdo que detenga el conflicto y satisfaga todas las condiciones de Trump: que Irán desmantele sus programas nuclear y de misiles y ponga fin a su apoyo a grupos armados aliados en Medio Oriente.

Quién, exactamente, aceptaría eso de parte de Irán no está claro. El liderazgo del país sigue en transición tras la muerte, el fin de semana, del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

“Las personas que teníamos en mente están muertas”, reconoció Trump el martes, de forma tajante, al hablar de su visión para el futuro liderazgo de Irán. “Ahora tenemos otro grupo. Puede que también estén muertos, según los reportes. Así que supongo que vendrá una tercera ola. Muy pronto, no vamos a conocer a nadie”.

Mientras clérigos iraníes se reúnen para seleccionar a un nuevo líder supremo, Israel ha prometido matar a cualquiera que reemplace a Jamenei.

“Todo líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para su eliminación”, escribió en redes sociales el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

Por su parte, Trump ha ofrecido mensajes contradictorios sobre su disposición a dialogar con Irán. Le dijo a la revista The Atlantic el domingo que tenía la intención de hablar con los nuevos líderes de Irán.

“Quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, dijo.

Un día después, Trump publicó que los iraníes “quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.