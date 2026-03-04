Esta es la situación el sexto día de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

Al entrar en su sexto día, el último conflicto en Medio Oriente continúa ampliándose: Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka y las fuerzas de la OTAN interceptaron un misil iraní que se dirigía a Turquía

Esto es lo que debes saber.

Buque de guerra torpedeado : Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka, matando a 80 personas, según el Ministerio de Defensa de Sri Lanka.

: Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka, matando a 80 personas, según el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. Interceptación turca: Los sistemas de defensa aérea de la OTAN derribaron un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo turco el miércoles. Se cree que esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní que se dirigía a un país miembro desde el inicio del conflicto.

Los sistemas de defensa aérea de la OTAN derribaron un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo turco el miércoles. Se cree que esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní que se dirigía a un país miembro desde el inicio del conflicto. Soldados estadounidenses identificados: El miércoles por la noche, el Pentágono identificó públicamente a los dos militares restantes fallecidos en un ataque con drones en Kuwait el domingo. Los otros cuatro soldados fallecidos fueron identificados previamente el martes.

El miércoles por la noche, el Pentágono identificó públicamente a los dos militares restantes fallecidos en un ataque con drones en Kuwait el domingo. Los otros cuatro soldados fallecidos fueron identificados previamente el martes. Votación del Senado: Los republicanos rechazaron el miércoles una resolución que habría limitado los poderes de guerra del presidente estadounidense Donald Trump.

Los republicanos rechazaron el miércoles una resolución que habría limitado los poderes de guerra del presidente estadounidense Donald Trump. “Primeros días”: Estados Unidos comenzará a atacar más profundamente en Irán, y la operación aún está en sus primeras etapas, advirtieron altos funcionarios estadounidenses el miércoles.

Estados Unidos comenzará a atacar más profundamente en Irán, y la operación aún está en sus primeras etapas, advirtieron altos funcionarios estadounidenses el miércoles. Objetivos de EE.UU.: La secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que los objetivos de EE. UU. son destruir el programa de misiles balísticos de Irán, aniquilar su presencia naval, desmantelar sus aliados terroristas e impedir que Irán busque armas nucleares. El cambio de régimen no era un objetivo principal, afirmó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que los objetivos de EE. UU. son destruir el programa de misiles balísticos de Irán, aniquilar su presencia naval, desmantelar sus aliados terroristas e impedir que Irán busque armas nucleares. El cambio de régimen no era un objetivo principal, afirmó. Bombardeo a escuela: La Casa Blanca no descartó que el ejército estadounidense haya llevado a cabo un ataque a una escuela primaria de niñas en Irán durante los bombardeos conjuntos iniciales de Estados Unidos e Israel, que mataron al menos a 168 niños, según los medios estatales iraníes.

Ataques nocturnos: Israel lanzó su undécima ola de ataques contra Irán desde que comenzó el conflicto, con bombardeos aéreos sobre Teherán durante la noche y hasta el jueves, dirigidos contra infraestructura militar.

Israel lanzó su undécima ola de ataques contra Irán desde que comenzó el conflicto, con bombardeos aéreos sobre Teherán durante la noche y hasta el jueves, dirigidos contra infraestructura militar. Ataques en el Líbano: Israel también anunció el miércoles por la noche que ha comenzado de nuevo a atacar la infraestructura de Hezbollah en Beirut, sin proporcionar detalles. Israel ha golpeado varias zonas del país durante toda la semana, después de que el grupo militar respaldado por Irán lanzara proyectiles desde el Líbano.

Israel también anunció el miércoles por la noche que ha comenzado de nuevo a atacar la infraestructura de Hezbollah en Beirut, sin proporcionar detalles. Israel ha golpeado varias zonas del país durante toda la semana, después de que el grupo militar respaldado por Irán lanzara proyectiles desde el Líbano. Número de muertos: Más de 1.000 civiles han muerto en Irán desde el sábado, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Y al menos 77 personas han perdido la vida por los bombardeos israelíes en el Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud del país, incluidos tres paramédicos.

Más de 1.000 civiles han muerto en Irán desde el sábado, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Y al menos 77 personas han perdido la vida por los bombardeos israelíes en el Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud del país, incluidos tres paramédicos. Condiciones miserables: Muchos residentes del sur del Líbano han emprendido viajes extenuantes tras la orden de evacuación de Israel; algunas familias desplazadas se han visto obligadas a dormir en la calle por la noche. Muchos residentes de Teherán han huido al campo, mientras que quienes permanecen se refugian en sus hogares, con el temor de los bombardeos constantes.

Muchos residentes del sur del Líbano han emprendido viajes extenuantes tras la orden de evacuación de Israel; algunas familias desplazadas se han visto obligadas a dormir en la calle por la noche. Muchos residentes de Teherán han huido al campo, mientras que quienes permanecen se refugian en sus hogares, con el temor de los bombardeos constantes. Próximo líder supremo: Los principales clérigos iraníes siguen trabajando para elegir al sucesor del ayatola Alí Jamenei, muerto en los ataques estadounidenses e israelíes del sábado. Israel ha advertido que cualquier nuevo líder sería un objetivo inequívoco de eliminación.

Irán contraataca: Irán lanzó una nueva andanada de misiles hacia Israel durante la noche y hasta el jueves. También continúa disparando contra los estados vecinos del Golfo, que poseen armas y defensas aéreas estadounidenses, aunque Estados Unidos afirma que el ritmo de los ataques aéreos de Irán se ha ralentizado.

Irán lanzó una nueva andanada de misiles hacia Israel durante la noche y hasta el jueves. También continúa disparando contra los estados vecinos del Golfo, que poseen armas y defensas aéreas estadounidenses, aunque Estados Unidos afirma que el ritmo de los ataques aéreos de Irán se ha ralentizado. Número de muertos: Si bien el mayor número de muertos se registra en Irán y Líbano, más de dos docenas de personas han muerto en otros lugares por ataques iraníes contra Israel y los países del Golfo, así como por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Iraq.

Si bien el mayor número de muertos se registra en Irán y Líbano, más de dos docenas de personas han muerto en otros lugares por ataques iraníes contra Israel y los países del Golfo, así como por ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Iraq. Ataque a Amazon: Irán lanzó un ataque con drones contra un centro de datos de Amazon en Barein, según informó una agencia de noticias estatal. Drones iraníes también atacaron dos instalaciones de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos.

Irán lanzó un ataque con drones contra un centro de datos de Amazon en Barein, según informó una agencia de noticias estatal. Drones iraníes también atacaron dos instalaciones de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos. Derrame de petróleo: Se está produciendo una fuga de petróleo de un tanquero anclado frente a Kuwait tras una explosión cercana. Toda la tripulación se encuentra a salvo, pero el derrame podría causar daños ambientales.

Se está produciendo una fuga de petróleo de un tanquero anclado frente a Kuwait tras una explosión cercana. Toda la tripulación se encuentra a salvo, pero el derrame podría causar daños ambientales. Cooperación kurdo-iraní: El presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí y el ministro de Asuntos Exteriores iraní se comprometieron a cooperar en una conversación telefónica el miércoles. CNN informó previamente que la CIA pretende fomentar la rebelión en Irán armando a los kurdos iraníes.

El presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí y el ministro de Asuntos Exteriores iraní se comprometieron a cooperar en una conversación telefónica el miércoles. CNN informó previamente que la CIA pretende fomentar la rebelión en Irán armando a los kurdos iraníes. Salidas diplomáticas: Estados Unidos autorizó el miércoles a personal no esencial y a sus familias a salir de varios países de Medio Oriente, y las autoridades de Qatar están evacuando a los residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos, después de que los ataques iraníes de esta semana apuntaran a instalaciones estadounidenses en toda la región.

Estados Unidos autorizó el miércoles a personal no esencial y a sus familias a salir de varios países de Medio Oriente, y las autoridades de Qatar están evacuando a los residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos, después de que los ataques iraníes de esta semana apuntaran a instalaciones estadounidenses en toda la región. Evacuaciones aéreas: El primer vuelo de evacuación estadounidense partió de Medio Oriente el miércoles, después de que la administración Trump enfrentara críticas por no tener listo un plan de evacuación. Otros Gobiernos se apresuran a evacuar a sus ciudadanos.

El primer vuelo de evacuación estadounidense partió de Medio Oriente el miércoles, después de que la administración Trump enfrentara críticas por no tener listo un plan de evacuación. Otros Gobiernos se apresuran a evacuar a sus ciudadanos. Interrupciones en los viajes: Israel comenzará a reabrir gradualmente su principal aeropuerto internacional para vuelos entrantes el jueves. Algunos vuelos han salido de importantes centros de conexiones en Medio Oriente, como Dubai y Yeda, pero muchos viajeros siguen buscando la manera de salir de la región.

