Conclusiones del proceso de primarias electorales en EE.UU. en Texas y Carolina del Norte

Análisis por Aaron Blake, CNN

Los votantes de tres estados de EE.UU. acudieron a las urnas este martes para el primer día de primarias camino a las elecciones intermedias de 2026, y la gran noticia fueron un par de primarias para el Senado de Texas que parecen indicar un camino bastante favorable para las esperanzas de los demócratas de obtener la mayoría.

La victoria del representante estatal James Talarico sobre la representante en el Congreso estadounidense Jasmine Crockett en las primarias demócratas dio al partido de la oposición lo que parece ser su candidato más elegible.

En el otro lado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, con un lastre de problemas, forzó una segunda vuelta con el senador republicano John Cornyn.

El martes se celebraron primarias no sólo en Texas sino también en Carolina del Norte y Arkansas.

A continuación se presentan algunas conclusiones de esas contiendas y otras primarias del martes.

La historia de las primarias demócratas para el Senado de Texas terminó siendo en gran medida una oportunidad perdida para Crockett.

La congresista llegó a la contienda con gran expectación y contaba con ventajas intrínsecas. Pero su campaña nunca pareció implementar las medidas tradicionales —de ataques y enfrentamientos— necesarias para complementarlas.

Crockett se presentó a las primarias a última hora hace apenas tres meses. Su publicidad de campaña fue escasa. (De hecho, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, representó una gran parte del dinero gastado en su nombre, ya que buscaba impulsar su candidatura con la esperanza de perjudicar a los demócratas).

En ocasiones, su mensaje parecía centrarse más en el proceso y las quejas que en lo que haría como senadora. En los últimos días de la campaña, su equipo obligó a un reportero de The Atlantic a abandonar un evento.

Nada de esto sugería que estuviera lista para el momento clave, y eso se notó el día de las primarias. A pesar de que la mayoría de las encuestas la mostraban como líder, desde el principio quedó bastante claro que esta era la noche de Talarico.

Una forma de verlo es que los votantes de las primarias demócratas tomaron una decisión más pragmática en lugar de elegir a una agitadora. Pero también, la campaña de la agitadora simplemente no funcionó.

Las primarias del Partido Republicano transcurrieron como se esperaba, con Cornyn y Paxton encaminándose a una segunda vuelta que concluirá el 26 de mayo.

En circunstancias normales, se diría que Cornyn es claramente el desfavorecido en la segunda vuelta. Por lo general, estas primarias se dividen entre el voto a favor del titular y el voto contra el titular. Y la mayoría de los votantes en las primarias votaron en contra del titular.

Pero el bagaje de Paxton, que incluye una acusación pasada y denuncias de infidelidad por parte de su esposa, sugiere que votar por el fiscal podría ser un obstáculo para algunos partidarios del representante Wesley Hunt, quienes podrían decantarse por Cornyn o quedarse fuera de la segunda vuelta después de que Hunt terminara tercero.

Además, la victoria de Talarico en las primarias demócratas podría aumentar la preferencia de los republicanos por el candidato con más posibilidades de ser elegido, que parece ser Cornyn.

Se espera mucha discusión sobre si el presidente Donald Trump, quien elogió a los tres candidatos en las primarias, se sumará al Partido Republicano nacional al elegir a Cornyn en lugar de Paxton para conservar el escaño.

Podría ser un trago difícil para Trump, dado que Paxton es más partidario de MAGA que Cornyn. Pero a Trump también le preocupará mantener las mayorías republicanas en el Congreso.

(Dana Bash de CNN informó al aire el martes por la noche que era “muy probable” que Trump saliera de la banca y se involucrara más en la segunda vuelta).

Talarico sería el menos favorito contra cualquiera de los republicanos, y los demócratas no han ganado ninguna elección estatal en Texas desde 1994. Pero poner esta en juego sería enorme para los cálculos de mayoría de los republicanos.

Lo que está claro por ahora es que una campaña republicana carísima y cada vez más desagradable acaba de extenderse por 12 semanas. Y eso no es lo mejor para los republicanos.

Hablando de que los titulares no reciben el apoyo de figuras clave de su partido nacional, el representante Dan Crenshaw recibió la indiferencia de Trump, Abbott y el senador Ted Cruz. Ahora está de salida.

Crenshaw perdió ante el representante estatal Steve Toth. Y no parece haber sido una victoria muy reñida.

Cruz jugó un papel especialmente importante en la derrota de Crenshaw, incluyendo incluso la edición de un anuncio en apoyo a Toth, una acción altamente inusual para un senador en ejercicio.

¿Y por qué sucedió? Sin duda, Crenshaw irritó a algunos miembros del movimiento MAGA al mostrar ocasionalmente cierta independencia de Trump a lo largo de los años. Pero también es cierto que el nuevo mapa de Texas le jugó en contra al invadir muchos territorios favorables a Toth.

Crenshaw tuvo el peor día para un titular y Cornyn claramente está en problemas.

Pero no son los únicos que se llevaron sustos el martes.

Hasta la noche del martes, el veterano representante demócrata Al Green se encontraba en una reñida contienda con el representante Christian Menefee, quien recientemente ganó una elección especial para su escaño en el área de Houston. (Ambos compiten bajo el nuevo mapa).

Y en Carolina del Norte, la representante demócrata Valerie Foushee estaba en una reñida contienda con la comisionada del condado de Durham, Nida Allam, una rival bien financiada que se postulaba a la izquierda de Foushee en un distrito muy azul.

Pero para un candidato en ejercicio, pasar a una segunda vuelta fue en realidad un buen resultado.

El representante republicano Tony Gonzales de Texas se enfrentó a una revancha con Brandon Herrera, a quien derrotó por un estrecho margen en las primarias de 2024.

Gonzales ha enfrentado una serie de brutales revelaciones recientes sobre una supuesta aventura con una empleada que posteriormente se suicidó. La noticia ha llevado incluso a algunos republicanos a pedir su renuncia.

Aún podría perder la segunda vuelta. Pero por ahora, tiene motivos para no dimitir y seguir luchando.

Eso podría ser bueno para los republicanos, ya que significa que podrían evitar que su ya escasa mayoría se reduzca. Pero podría ser malo, ya que tendrían que seguir lidiando con una situación realmente complicada.

En parte debido a la desilusión con el estado de la legislación en la Cámara, hay una cantidad extraordinaria de miembros que se postulan para cargos estatales: más de dos docenas de ellos , de hecho.

No han tenido un buen comienzo.

Si bien tanto Crockett como Hunt perdieron sus primarias para el Senado, el representante republicano Chip Roy terminó en un distante segundo lugar en las primarias republicanas para fiscal general de Texas.

Estaba en línea para una segunda vuelta con el senador estatal Mayes Middleton, pero Roy parece ser claramente el perdedor.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.