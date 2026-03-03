Así están las cosas en Medio Oriente y el mundo en el quinto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

Por Jessie Yeung y Rhea Mogul, CNN

El último conflicto en Medio Oriente sigue aumentando cinco días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su operación conjunta contra Irán, desencadenando ataques de represalia contra Israel y los estados vecinos del Golfo y sumiendo a la región en el miedo y la incertidumbre.

Los líderes estadounidenses e israelíes han emitido declaraciones contundentes de que el ejército iraní ha sido golpeado y se encuentra a la defensiva. Sin embargo, los misiles y drones iraníes siguen llegando y atacando activos estadounidenses en toda la región.

En Estados Unidos, los legisladores continúan divididos. Hay una votación en el Senado sobre los poderes de guerra del presidente Donald Trump programada para este miércoles.

La guerra ha interrumpido los viajes internacionales, ha dejado varados a ciudadanos y familias extranjeras y ha disparado los precios internacionales de las materias primas. Mientras tanto, el número de muertes y bajas civiles en Irán y el Líbano está aumentando.

Esto es lo que debes saber el quinto día.

Nuevos ataques: El presidente Donald Trump declaró el martes que Estados Unidos e Israel atacaron a otro grupo de líderes iraníes. Elogió la operación y afirmó que las instalaciones militares iraníes habían quedado prácticamente inutilizadas, desde la Armada hasta la Fuerza Aérea, entre otras. Imágenes satelitales tomadas el martes mostraron daños significativos en instalaciones gubernamentales y militares iraníes, así como en un hospital.

Aumenta el número de muertos: Más de 1.000 personas, incluidos niños, han muerto en Irán desde el sábado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El grupo indicó que su informe es preliminar y que la cifra podría aumentar.

Más de 1.000 personas, incluidos niños, han muerto en Irán desde el sábado, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El grupo indicó que su informe es preliminar y que la cifra podría aumentar. Nuevo líder supremo: Un grupo de altos funcionarios iraníes se ha reunido virtualmente para elegir a un nuevo líder supremo tras los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel que mataron al ayatola Alí Jamenei, según la agencia de noticias semioficial iraní Fars. El hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, se encuentra entre un pequeño grupo de clérigos considerados como posibles sucesores. Sin embargo, se desconoce su paradero, e incluso si están vivos.

Cámaras de tráfico: El Financial Times ha revelado nuevos detalles sobre esa operación, incluido que Israel había pirateado las cámaras de seguridad de las calles de Teherán y las había utilizado durante años para construir un complejo sistema de vigilancia.

Ataques al Líbano: Israel también está atacando al Líbano, apuntando al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, y emitiendo órdenes de evacuación para docenas de aldeas.

Irán contrataca: Los estados árabes del Golfo Pérsico están sufriendo las consecuencias de la feroz represalia de Teherán. Países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han interceptado cientos de misiles y drones en los últimos días, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de sus defensas aéreas para resistir el ataque y cuántas armas quedan en el reducido arsenal iraní. Durante décadas, estos países se han preparado para un posible ataque de este tipo, armándose con arsenal estadounidense y albergando tropas del Pentágono, incluso cuando instaron a la administración Trump hace apenas unas semanas a no atacar a Irán.

Los estados árabes del Golfo Pérsico están sufriendo las consecuencias de la feroz represalia de Teherán. Países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han interceptado cientos de misiles y drones en los últimos días, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de sus defensas aéreas para resistir el ataque y cuántas armas quedan en el reducido arsenal iraní. Durante décadas, estos países se han preparado para un posible ataque de este tipo, armándose con arsenal estadounidense y albergando tropas del Pentágono, incluso cuando instaron a la administración Trump hace apenas unas semanas a no atacar a Irán. Instalaciones estadounidenses atacadas: Estados Unidos ha cerrado embajadas en Arabia Saudita, Kuwait y Líbano, tras el ataque iraní a varias de ellas. Una estación de la CIA en Arabia Saudita y una base militar estadounidense en Qatar, la más grande de Medio Oriente, también fueron atacadas. Se ha ordenado la salida del personal del Gobierno estadounidense que no se encuentra en situación de emergencia en varios países de la región.

Instalaciones estadounidenses atacadas: Estados Unidos ha cerrado embajadas en Arabia Saudita, Kuwait y Líbano, tras el ataque iraní a varias de ellas. Una estación de la CIA en Arabia Saudita y una base militar estadounidense en Qatar, la más grande de Medio Oriente, también fueron atacadas. Se ha ordenado la salida del personal del Gobierno estadounidense que no se encuentra en situación de emergencia en varios países de la región.

Viajeros varados: Las interrupciones en los viajes han desatado el caos entre miles de turistas y expatriados, quienes tienen pocas opciones para huir. Gran parte del espacio aéreo de la región continúa cerrado, con miles de vuelos cancelados. Trump declaró el martes que no existía un plan de evacuación para los estadounidenses en Medio Oriente antes de los ataques, pero que su administración está trabajando para asegurar vuelos para ayudar a los varados. Los países europeos también se han apresurado a evacuar a sus ciudadanos.

Número de muertos en las fuerzas estadounidenses: seis militares estadounidenses han muerto por ataques iraníes desde el sábado, una cifra que Trump ya advirtió que probablemente aumentará.

seis militares estadounidenses han muerto por ataques iraníes desde el sábado, una cifra que Trump ya advirtió que probablemente aumentará. Votación del Senado: El Senado votará tan pronto como este miércoles sobre una resolución que requiere que Trump obtenga la aprobación del Congreso para continuar la campaña militar. La Cámara discutirá una medida similar el jueves.

Votación del Senado: El Senado votará tan pronto como este miércoles sobre una resolución que requiere que Trump obtenga la aprobación del Congreso para continuar la campaña militar. La Cámara discutirá una medida similar el jueves.

El comercio petrolero se tambalea: Los precios del petróleo y el gas natural suben, mientras que los mercados bursátiles se desploman. El Medio Oriente es un importante productor de petróleo y gas natural, pero sus exportaciones de energía se han visto prácticamente aisladas del resto del mundo debido al cierre del Estrecho de Ormuz.

Afirmaciones de Estados Unidos e Israel: Funcionarios de ambos países han emitido diferentes declaraciones en los últimos días sobre los motivos por los que lanzaron el ataque, incluida la necesidad de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear y la afirmación de que estaban respondiendo preventivamente a posibles golpes por parte de Irán.

Verificación de datos: El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas ha refutado estas afirmaciones, declarando a CNN que Irán no estaba a días ni semanas de tener armas atómicas. El propio Trump ha afirmado repetidamente que el programa nuclear de Teherán fue "destruido" por los ataques estadounidenses contra el país persa el verano pasado. Y la inteligencia estadounidense sugiere que Irán necesitaría hasta 2035 para desarrollar un misil balístico intercontinental, si decidiera hacerlo.

