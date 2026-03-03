Por bajos precios del petróleo e inflación, un aliado de Trump deja de perforar en EE.UU. y desembarca en Argentina

Por Iván Pérez Sarmenti, CNN en Español

La baja de los precios internacionales del petróleo de los últimos años sumada a la inflación estadounidense parece comenzar a encender algunas señales de advertencia concretas en la industria energética de Estados Unidos. “No tiene sentido perforar cuando los márgenes prácticamente han desaparecido”, sostuvo Harold Hamm, al que muchos consideran “el padre” o “el rey” del fracking, el método de fractura hidráulica por el cual se obtiene el petróleo no convencional que le permitió a Estados Unidos convertirse en el mayor productor mundial, superando a Arabia Saudita y Rusia.

Así, el fundador y principal accionista de Continental Resources, uno de los mayores productores privados de petróleo de Estados Unidos y aportante en la última campaña presidencial de Donald Trump, según un informe del Congreso estadounidense, confirmaba a Bloomberg la suspensión de nuevas perforaciones en la formación Bakken, en Dakota del Norte, el principal activo productivo de la compañía, hasta que el precio del barril vuelva a niveles que justifiquen la inversión. Sin embargo, su operación, lejos de detenerse, recalará en nuevas latitudes, como el yacimiento argentino de Vaca Muerta, según un comunicado de Continental Resources.

El primero en confirmar la noticia fue el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, en su cuenta de X. “Continental Resources ingresa en Vaca Muerta. Con la adquisición del área Los Toldos II Oeste a Pluspetrol llega a Vaca Muerta uno de los pioneros del desarrollo no convencional en EE.UU.”, publicó.

En enero, la propia compañía anunció la compra a la argentina Pan American Energy (PAE) de “cuatro bloques ubicados dentro del yacimiento de esquisto Vaca Muerta en la cuenca Neuquina de Argentina”, mientras aclararon que la compra de las áreas de Pluspetrol todavía está sujeta “a las condiciones de cierre”.

El freno en Bakken es un punto de inflexión para Continental Resources. “Esta será la primera vez en más de 30 años que Harold Hamm no tenga una operación con plataformas de perforación en Dakota del Norte”, sostuvo el propio Hamm a mediados de enero en entrevista con Bloomberg, y la razón principal son los costos.

Para cubrir los gastos y tener una pequeña ganancia, un pozo en Bakken requiere un mínimo de US$ 58. Esto representa un aumento de casi el 4 % con respecto al año anterior, debido principalmente al aumento de los gastos de los perforadores, según un informe de BloombergNEF.

Además, los precios mundiales del petróleo han venido disminuyendo en los últimos meses debido a las expectativas de un exceso de oferta, señalan varios analistas a CNN. A ese escenario ahora se suma Venezuela, que de a poco vuelve a enviar su crudo a las refinerías de Estados Unidos y comienza a engrosar la oferta.

“La irrupción de Venezuela como fuerte exportador es un dato a seguir por todo país productor de petróleo. Incluso Estados Unidos, hoy el principal productor de petróleo del mundo, porque el crudo no convencional que extrae requiere una sostenida inversión para mantener niveles productivos y es más sensible que el crudo convencional a la baja de precios”, sostuvo hace unas semanas en diálogo con CNN Daniel Montamat, exsecretario de Energía de Argentina y expresidente de la petrolera estatal argentina YPF, la principal empresa de energía del país.

Aunque se trata de distintos tipos de petróleo, “hay un mercado internacional petrolero con cotizaciones que contemplan las variedades de crudos. Y cuando crece la oferta de crudo, de la variedad que sea, como sucedería en el caso de que Venezuela aumente su producción, si no hay nueva demanda que la absorba, todas las cotizaciones del crudo se resienten a la baja”, advirtió Montamat.

“Mucha gente está evaluando su actividad en todas las cuencas”, afirma Hamm. En el mismo sentido, un informe de la consultora Wood Mackenzie publicado en diciembre anticipa que en Estados Unidos “las regiones centradas en el petróleo se enfrentarán a dificultades en los precios y verán menos actividad” y que “la producción de petróleo de los 48 estados continentales se estancará en 2026 por primera vez desde la pandemia”

Varios estudios, incluyendo uno del Real Instituto Elcano, y analistas señalan que Vaca Muerta es un yacimiento no convencional con productividad comparable a las grandes cuencas norteamericanas. Según las autoridades argentinas, es el cuarto recurso mundial de petróleo no convencional y el segundo de gas y, con su desarrollo, Argentina viene aumentando su producción y exportación de petróleo y ya superó a Colombia. Es la gran esperanza nacional de que en un futuro no muy lejano aporte tantos dólares o más de los que hoy se cosechan gracias a la soja, la principal exportación argentina.

“Con un barril Brent de US$ 60, el desarrollo intensivo de Vaca Muerta va viento en popa”, sostiene Montamat. Actualmente la cotización ronda los US$ 68, pero los vientos podrían cambiar si el precio internacional baja.

El analista de comercio internacional Ezequiel Vega advierte que “Vaca Muerta es operativa con un precio de barril por encima de los US$ 50. Por debajo, ya deja de ser atractiva la inversión” y esto se relaciona con que allí es necesario emplear técnicas como la fracturación hidráulica (fracking) y la perforación horizontal, que elevan los costos de extracción. La misma razón que aduce Hamm para dejar de perforar en Dakota del Norte.

Pero la diferencia es que, aún en un hipotético contexto de fuerte baja de las cotizaciones, en consonancia con las promesas de campaña del presidente Donald Trump de reducir el precio de la gasolina, Vaca Muerta podría seguir siendo rentable. Quizás por eso Hamm haya decidido incursionar.

Mientras el punto de equilibrio en Bakken es de unos US$ 58 por barril, Montamat sostiene que, incluso con un barril de US$ 50 “Vaca Muerta mantiene su desarrollo intensivo en la medida que la industria pueda ganar competitividad en costos (costos financieros, logísticos, de servicios)”.

En ese sentido, el desembarco de Hamm en Argentina llega con respaldo político: mientras en Estados Unidos es cercano al presidente Trump y a su secretario de Energía, Chris Wright, el empresario, de 80 años, visitó el país en septiembre, se reunió con el presidente Javier Milei, aliado y admirador de Trump, y semanas más tarde el ministro de Economía confirmaba sus inversiones en el país.

El momento elegido por Hamm para desembarcar en Argentina no es menor. En 2025 el país alcanzó una producción de casi 860.000 barriles diarios de crudo, donde alrededor del 68% proviene de Vaca Muerta, según informes de la consultora RICSA, que también consigna que las exportaciones de combustibles y energía en 2025 alcanzaron US$ 11.086 millones, con un crecimiento interanual del 14,1%, impulsadas principalmente por el petróleo crudo, cuyas exportaciones totalizaron US$ 6.714 millones FOB, el nivel más alto en dólares de los últimos 23 años.

Además, en los últimos meses hubo varios movimientos de empresas. Algunas compañías tradicionales del exterior, como ExxonMobil, Petronas o Total Energies vendieron sus activos petroleros o se achican, dado que, según señalan algunos analistas consultados por CNN, ahora ven una oportunidad de salida a buen precio, mientras que otras, como Continental Resources, la italiana ENI o XRG de Emiratos Árabes Unidos llegan y se asocian a compañías locales, como YPF o PAE, para profundizar la explotación de petróleo y gas.

