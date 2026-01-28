La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés mientras su independencia queda bajo amenaza

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés este miércoles, mientras el banco central de Estados Unidos lucha por preservar su capacidad de fijarlas sin interferencia política.

Los funcionarios dejaron su tasa de referencia en un rango de 3,5% a 3,75%, tras tres recortes consecutivos a finales del año pasado. Varios responsables de política monetaria han dicho en discursos públicos recientes que quieren ver los efectos de esos recortes antes de considerar nuevas reducciones, lo que sugiere que la pausa podría extenderse durante algunos meses.

La decisión no fue unánime, ya que los gobernadores de la Fed Stephen Miran y Christopher Waller emitieron votos disidentes a favor de un recorte de un cuarto de punto. Waller es uno de los cuatro candidatos para presidir la Fed y, en el pasado, sus disidencias apoyando tasas más bajas han sido vistas favorablemente por el Gobierno de Trump.

La más reciente decisión de la Fed llega en un momento crucial en los 112 años de historia del banco central, mientras la Corte Suprema revisa un caso con implicaciones significativas para la independencia de la institución. El propio presidente de la Fed, Jerome Powell, rechazó a principios de este mes las amenazas del Gobierno de Trump contra esa independencia en un video contundente.

El líder de la Fed hablará públicamente por primera vez desde que se publicó su video, durante una conferencia de prensa a las 2:30 p.m., hora de Miami. Es una de las últimas veces que Powell se dirigirá a los periodistas como presidente de la Fed, ya que su mandato termina el 15 de mayo.

El martes, el presidente Donald Trump dijo que tiene la intención de anunciar a su designado para presidir la Fed “muy pronto”. La tan esperada decisión pondrá fin a un proceso de búsqueda de varios meses que en algún momento consideró a una docena de candidatos para el cargo más influyente en las finanzas globales.

La elección de Trump para presidir la Fed es quizás la cuestión más apremiante para Wall Street, ya que Powell ya está de salida y los mercados no están descontando un recorte de tasas hasta el verano, una vez que el próximo presidente de la Fed esté en funciones.

En diciembre, la proyección mediana entre los funcionarios de la Fed era de solo un recorte de tasas este año. Sin embargo, Wall Street espera ampliamente dos recortes en 2026, y una gran razón para ello es que el próximo líder de la Fed estará enfocado en bajar las tasas.

“No hay un caso claro para recortar este año, pero sabemos que el próximo presidente de la Fed llegará con una postura moderada, así que hay una buena posibilidad de que consiga suficientes personas en el comité para apoyar un par de recortes”, dijo Aditya Bhave, economista sénior de EE.UU. en Bank of America, a CNN. “Pero será difícil para esa persona construir un consenso”.

De hecho, el nuevo presidente de la Fed presidirá una comisión de fijación de tasas de 12 personas dividido, que no simplemente sigue ciegamente cualquier curso de acción que proponga el presidente. Este año, hay nuevas voces en la comisión que han dicho que todavía les preocupa la inflación, como la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

“No es una comisión de uno, es una comisión de muchos, y muchos deben decidir que hay justificación económica para recortar las tasas”, dijo Tom Porcelli, economista jefe de Wells Fargo.

A principios de este mes, la Corte Suprema escuchó argumentos orales en el caso de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, quien está impugnando el intento de Trump de destituirla de su puesto en la poderosa junta del banco central por acusaciones no probadas de fraude hipotecario. Un fallo en contra de Cook sería visto ampliamente como un golpe fatal a la independencia política de la Fed, pero empieza a parecer que ese no será el caso después de todo.

Los jueces conservadores de la corte más alta del país parecían escépticos ante los argumentos del Gobierno para despedir a Cook y querer mantenerla fuera de su puesto mientras continúa el litigio.

Eso incluyó al juez Brett Kavanaugh, el segundo designado de Trump a la Corte Suprema. Advirtió que futuros presidentes podrían definir de manera vaga una “causa” para despedir a funcionarios de la Fed con los que no estén de acuerdo, si el caso Trump v. Cook sienta ese precedente.

“Lo que va, viene”, le dijo Kavanaugh al procurador general de EE.UU., D. John Sauer, señalando cómo un futuro presidente demócrata podría usar “acusaciones triviales, inconsecuentes o antiguas que son muy difíciles de refutar” para apartar a designados de Trump.

“Una vez que se liberan estas herramientas,” dijo Kavanaugh, “son usadas por ambos lados”.

