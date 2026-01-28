Conclusiones del foro de CNN en Minnesota

Por Eric Bradner, CNN

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, defendió este miércoles en un foro abierto en CNN las políticas de santuario de la ciudad y reiteró su demanda de que los agentes federales de inmigración abandonen la zona.

Los comentarios de Frey se producen mientras funcionarios estatales, locales y federales buscan formas de reducir las tensiones tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que vivían en Minneapolis.

Frey habló el lunes con el presidente Donald Trump, quien pareció suavizar sus comentarios sobre el alcalde y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Sin embargo, el tono de Trump cambió el miércoles, cuando afirmó que el alcalde está “jugando con fuego” al insistir en que la policía local no intervendrá en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Durante el foro, tres legisladores estatales republicanos también manifestaron que la culpa por el caos en Minneapolis es compartida entre la administración Trump y los líderes demócratas estatales y locales.

Y el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, señaló que los funcionarios estatales aún no conocen los nombres de los agentes federales involucrados en la muerte de Pretti.

Tres líderes religiosos indicaron que estaban lidiando con la tarea de liderar una ciudad donde los residentes, en duelo, sienten una profunda ira.

El padre Jim Cassidy, de la Iglesia Comunitaria Católica de Santa Juana de Arco, afirmó que “el desafío es que nosotros, los clérigos, también podemos enfurecernos mucho”.

“Una de las cosas que les pido a las personas es que recuerden su propio poder”, apuntó la Reverenda Elizabeth Macaulay, pastora principal de la Iglesia Metodista Unida de la Avenida Hennepin. “Puede que yo no tenga la energía hoy, pero alguien a mi lado sí la tendrá, y juntos podemos superar esto. Lo creo firmemente. Y es horrible y duele”.

A continuación, seis conclusiones del foro de CNN:

Frey afirmó haber tenido una conversación “productiva” y “colegiada” con Trump el lunes. Sin embargo, el miércoles por la noche no se retractó en absoluto de su exigencia de que los agentes federales de inmigración abandonaran Minneapolis.

“Digo ahora lo mismo que dije entonces”, afirmó.

Frey tenía dos exigencias específicas. Primero, dijo que las autoridades estatales deberían liderar las investigaciones sobre las muertes de Good y Pretti. Indicó que desconfía de un Gobierno federal que “llegó a la conclusión desde el principio” de que esas muertes fueron actos de legítima defensa y que Good y Pretti eran terroristas internos.

También expresó su deseo de que la operación federal que ha visto a miles de agentes de inmigración invadir las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- en las últimas semanas concluya rápidamente.

Frey declaró ante el público que lo había dicho en una reunión con el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, a quien el presidente envió a Minnesota esta semana para supervisar las iniciativas de la administración en un intento por aliviar las tensiones tras la muerte de Pretti.

Frey dijo que una reunión entre Homan y funcionarios estatales y locales no acabó con un compromiso de terminar el esfuerzo federal “en un plazo determinado”.

“Pero”, dijo, “hubo un consenso general en el sentido de que la situación actual debe cambiar”.

Señaló que espera que se reduzca el número de agentes en Minnesota y que terminen los enfrentamientos violentos entre funcionarios federales y observadores locales.

“Pero lo creeré cuando lo vea”, apuntó Frey.

El miércoles, Trump atacó a Frey en las redes sociales, diciendo que estaba “jugando con fuego” después de que el alcalde demócrata en su tercer mandato dijera el martes que Minneapolis no cambiaría sus políticas de santuario y no ayudaría a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Pero Frey insistió el miércoles por la noche en que la ciudad y su policía “van a hacer nuestro trabajo, no el trabajo del Gobierno federal”.

“Quiero que nuestra policía dedique tiempo a proteger a los residentes de nuestra ciudad, deteniendo los homicidios y los robos de vehículos; asegurándose de que los delincuentes violentos sean investigados y juzgados”, señaló.

Eso no quiere decir que las fuerzas del orden de Minneapolis no cooperarían con los agentes federales para detener a cualquier criminal, agregó Frey.

“Es importante que cuando intentas atrapar a un asesino o a un violador, la primera pregunta que hagas no sea: ‘¿De dónde eres?’”, insistió.

“La pregunta importante es: ‘¿Violaron a alguien? ¿Asesinaron a alguien?’. Y si lo hicieron, investigamos y colaboramos para hacerlo”, sostuvo.

“No quiero que pierdan ni un segundo buscando a un padre que acaba de dejar a sus hijos en la guardería, está a punto de empezar a trabajar 12 horas y resulta que es de Ecuador”, manifestó Frey. “¿Ese tipo? Hace de nuestra ciudad un lugar mejor. Estamos orgullosos de tenerlo en Minneapolis”.

Explicó las políticas de santuario de la ciudad, afirmando que las autoridades de Minneapolis quieren que los inmigrantes indocumentados sientan que pueden llamar al 911 cuando sea necesario sin temor a la deportación.

Calificó estas políticas como “una estrategia de seguridad”. Y añadió que no quería que la policía dedicara su tiempo a investigar a quienes no han cometido delitos.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, criticó duramente las tácticas de los agentes federales de inmigración en la ciudad e indicó que los videos virales en las redes sociales de encuentros entre esos agentes y observadores locales “muestran muchos métodos que son cuestionables y tácticas que simplemente no parecen seguras, ni para los agentes ni para la comunidad”.

Señaló que el enfoque de los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas “parece el de la policía de hace 20 o 30 años”, y apuntó que esos agentes a menudo no parecían estar trabajando “de manera coordinada”.

O’Hara también buscó contrastar el enfoque de los agentes federales de inmigración con el de la policía de Minneapolis. Afirmó que en la ciudad, las fuerzas del orden locales han estado “poniendo un gran énfasis en intentar reducir la tensión siempre que sea posible”.

“Eso significa que intentamos ralentizar el ritmo. Intentamos calmar la situación y no agravarla innecesariamente”, explicó.

Frey vio un video de un altercado anterior entre Pretti y agentes federales de inmigración por primera vez durante la asamblea pública de este miércoles en CNN.

El video recién publicado muestra a Pretti pateando la luz trasera de un vehículo policial antes de ser derribado al suelo. Frey afirmó que, independientemente del contenido del video, este no justificaba la muerte de Pretti más de una semana después.

“¿De verdad estamos argumentando que Alex Pretti debería morir por algo que ocurrió, por ejemplo, 11 días antes del tiroteo?”, cuestionó. “Creo que deberíamos hablar de las circunstancias que llevaron a su muerte y de lo que ocurrió en esas circunstancias”.

Tres legisladores republicanos del estado de Minnesota que participaron en el foro de CNN no absolvieron a la administración Trump por su papel en el caos que se desarrolló en las calles de Minneapolis, pero dijeron que los funcionarios demócratas estatales y locales tienen una parte de la culpa.

“Es literalmente toda la gente involucrada”, manifestó el representante estatal Nolan West. “Eso es lo que estamos viendo: no hay un deseo de bajar la temperatura. Es un ojo por ojo inmediato; no vamos a trabajar juntos”.

El representante estatal Elliott Engen también culpó a “nuestros supuestos líderes” por la “inestabilidad absoluta” en Minneapolis. Afirmó que Walz, el gobernador demócrata, debería haber cooperado con las autoridades federales de inmigración para ayudar a identificar a los objetivos de deportación.

Engen y los demás republicanos rompieron con Trump y los funcionarios federales en varios puntos clave.

Engen reconoció el papel que han desempeñado los agentes federales de inmigración en algunos enfrentamientos. “Ha habido mucha retórica negativa en ambos sentidos, no lo niego”, admitió Engen.

West enfatizó que no estaba a favor de deportar a todos los inmigrantes indocumentados, calificándolo de “fundamentalmente imposible” y “suicidio económico”.

El senador estatal Michael Holmstrom se distanció de Trump tras la afirmación del presidente de que Pretti no debería haber portado un arma. “Ciertamente discrepo con el presidente en eso”, apuntó y enfatizó su apoyo a la Segunda Enmienda.

Sin embargo, Holmstrom afirmó que confía en que el Gobierno federal se encargará de la investigación de la muerte de Pretti. “Creo que pueden llevar a cabo una investigación adecuada”, afirmó Holmstrom.

Ellison afirmó que la negativa del Gobierno federal a revelar los nombres de los agentes de inmigración que dispararon a Pretti “parece un encubrimiento”.

Un exasperado Ellison insistió en que las autoridades de Minnesota están investigando la muerte de Pretti y afirmó que el estado actuó para obtener una orden judicial que proteja las pruebas.

Sin embargo, también reconoció que las autoridades de Minnesota desconocen los nombres de los agentes involucrados en el altercado en el que Pretti murió.

“Hemos escuchado algunos informes de que los nombres podrían estar… existir, en un informe”, mencionó. “Todavía no los he escuchado. Y confío en que los conseguiremos. Pero el hecho de que aún no los conozca es un absurdo y un ejemplo de la poca cooperación que estamos recibiendo”.

Ellison también indicó que la afirmación del vicepresidente J.D. Vance, que surgió a raíz de la muerte de Good, de que los agentes federales de inmigración están “protegidos por inmunidad absoluta” es errónea, y señaló que le gustaría debatir con el vicepresidente sobre ese punto.

“Cualquiera que cometa un delito en este estado puede ser acusado y responsable de ese delito”, afirmó Ellison.

