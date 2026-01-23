¿En verdad “explotan” los árboles por el frío en EE.UU.? Te explicamos cómo es en realidad este fenómeno invernal

Por Jacqueline Howard, CNN

John Seiler paseaba por el campus de Virginia Tech con sus estudiantes la mañana del jueves cuando algo los detuvo en seco: un cerezo con una inusual cicatriz dentada a lo largo de su tronco.

Seiler, profesor y especialista en fisiología de árboles en la universidad, supo de inmediato que la cicatriz era la consecuencia de lo que las redes sociales han denominado una “explosión de árbol”.

El árbol “se había abierto por el frío”, dijo.

Mientras más de la mitad de Estados Unidos se prepara para una poderosa tormenta invernal, algunos meteorólogos en redes sociales advierten que estos “árboles explosivos” son posibles.

Pero aunque la nieve pesada, el hielo y el frío intenso pueden causar estragos en los árboles, Seiler dijo que hay algo importante que aclarar: en realidad no están explotando, al menos no en la forma que sugiere la frase.

Lo que algunas personas llaman “explosiones de árboles”, los científicos lo llaman “grietas por helada”, dijo Seiler.

Ocurren cuando las temperaturas bajan repentinamente o los árboles no tienen tiempo para adaptarse al frío, y la savia o el agua en su interior comienzan a congelarse.

“Esa agua se expande al congelarse, y puede suceder usualmente durante descensos muy, muy drásticos de temperatura”, dijo Doug Aubrey, profesor en la Escuela Warnell de Silvicultura y Recursos Naturales de la Universidad de Georgia.

Esa expansión ejerce una presión intensa sobre la corteza y la madera, lo que a veces ocasiona que se agrieten o partan, produciendo un fuerte estruendo que puede sonar como una explosión.

“Es más bien un sonido parecido a un disparo, un crujido realmente fuerte”, dijo Seiler. “¿Sabes cuando tienes prisa por enfriar una Coca-Cola, la metes al congelador y se te olvida y la lata se abre? Eso es lo que pasa con el árbol”.

Existen “numerosas observaciones históricas y actuales” de árboles explotando debido al frío extremo, según la National Forest Foundation.

Seiler dijo que este tipo de eventos no son necesariamente peligrosos para los transeúntes ni para el propio árbol.

“Va a ser ruidoso, pero no es peligroso. La madera no sale volando por el área”, dijo. “Y para el árbol, cuando se abre así, eso no va a matarlo. (…) Pero como la corteza se abrió, podría ser atacado por insectos que entran, o infecciones de tipo hongos o bacterias”.

Adicionalmente, añadió Aubrey, “si la parte inferior de un tallo se congela, entonces todo el árbol podría morir, pero eso también depende de la especie, ya que muchos árboles pueden desarrollar nuevos tallos a partir de brotes subterráneos. Si la congelación ocurre en una rama, quizá todo lo que esté en esa rama muera, pero el árbol sobrevivirá”.

Durante la tormenta, existe mayor riesgo de que ramas pesadas caigan de los árboles debido al peso del hielo o la nieve, advirtió Aubrey. Una rama de árbol pesada podría dañar una casa, un vehículo o incluso a una persona.

“El tamaño del árbol influye en los tipos de impactos que puedes tener”, dijo Aubrey.

“Los pinos de hoja larga, que tienen agujas más largas, tienen el potencial de acumular más hielo que un pino loblolly o algo que tenga agujas más cortas”, explicó Aubrey. “En cuanto a la rotura de ramas, los árboles grandes que crecen más aislados tienden a tener ramas más grandes y mayor área foliar, comparado con un bosque denso donde los árboles están más juntos”.

Seiler estuvo de acuerdo en que las personas deberían preocuparse más por la acumulación pesada de hielo en los árboles, lo cual podría causar que las ramas se caigan o que las copas de los árboles se partan.

“Si hay una acumulación grande de hielo y nieve húmeda, no quieres que una rama te caiga en la cabeza”, advirtió Seiler. “Eso es extremadamente, extremadamente peligroso”.

