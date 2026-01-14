Trump dice que “cualquier cosa menor” al control de Estados Unidos sobre Groenlandia es “inaceptable”

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que “cualquier cosa menor” al control de Estados Unidos sobre Groenlandia es “inaceptable”, al argumentar que EE.UU. necesita ese territorio por razones de seguridad nacional, lo que a su vez podría fortalecer a la OTAN.

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de los ESTADOS UNIDOS”, escribió Trump en un posteo matutino en Truth Social. “Cualquier cosa menor que eso es inaceptable”.

Los últimos comentarios del presidente llegan mientras el vicepresidente JD Vance tiene previsto organizar una reunión el miércoles por la mañana con el ministro de Asuntos Exteriores danés y su homólogo groenlandés junto con el secretario de Estado Marco Rubio.

En la publicación en redes sociales, Trump reiteró su afirmación de que la adquisición de Groenlandia , territorio autónomo de Dinamarca, es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Añadió que es “vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, en referencia al sistema de defensa antimisiles que desarrolla el Pentágono. También argumentó que los líderes de la OTAN deberían presionar para que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

“La OTAN debería liderar el camino para que la obtengamos. ¡SI NO LO HACEMOS, RUSIA O CHINA LO HARÁN, Y ESO NO VA A PASAR! Militarmente, sin el enorme poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y ahora estoy llevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza efectiva ni un elemento de disuasión. Ni de cerca. Ellos lo saben, y yo también”, escribió Trump en el posteo.

El martes, Trump desestimó los comentarios del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, quien declaró en una conferencia de prensa en Copenhague: “Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no formará parte de Estados Unidos. Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, que forma parte del Reino de Dinamarca”.

Los líderes europeos han rechazado los llamados de Trump para controlar Groenlandia, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el miércoles que las repercusiones del intento de Estados Unidos de arrebatarle Groenlandia a Dinamarca serían “sin precedentes”.

“No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias serían sin precedentes”, declaró Macron, según el portavoz de su gobierno. Añadió que Francia está monitoreando la situación y “actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía”.

Más temprano el miércoles, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que Groenlandia pertenece a su gente, por lo que corresponde a Dinamarca y Groenlandia decidir.

“Para mí es importante que los groenlandeses sepan… que respetamos sus deseos y que pueden contar con nosotros”, añadió.

La emisora ​​pública danesa DR informó que se enviaron refuerzos militares daneses a Groenlandia en preparación para un posible despliegue mayor. El Mando de Defensa Danés en Copenhague no hizo comentarios sobre el informe específico, pero declaró a CNN que ha “incrementado su nivel de actividad en el Ártico durante el último año”.

“La Defensa danesa, entre otras cosas, entrena continuamente el despliegue de capacidades en el Ártico y mantiene una presencia como parte de la ejecución rutinaria de tareas, así como en preparación para próximas actividades”, dijo Louise Hedegaard del Comando de Defensa danés.

Trump había sugerido durante el fin de semana que seguiría adelante con su objetivo de adquirir Groenlandia con o sin acuerdo.

“Me encantaría llegar a un acuerdo con ellos. Es más fácil. Pero de una forma u otra, nos quedaremos con Groenlandia”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la medida comprometiera a la OTAN , Trump dijo: “Yo soy el que salvó a la OTAN”.

No llegó a decir que retiraría a Estados Unidos de la OTAN, y agregó que “tal vez se molestarían” si tomara Groenlandia, pero expresó indiferencia sobre los efectos de tal decisión: “Si afecta a la OTAN, entonces afecta a la OTAN”.

Presionado por CNN el domingo sobre si aumentaría la cantidad de bases militares estadounidenses en Groenlandia mientras tanto, Trump dijo: “Podríamos desplegar muchos soldados allí ahora mismo si quisiera, pero se necesita más que eso. Se necesita propiedad. Realmente se necesita título”.

Camille Knight de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.