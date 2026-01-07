Reportan tiroteo con participación de fuerzas federales en Minneapolis y el alcalde pide que ICE se retire de la ciudad

Por Alisha Ebrahimji, CNN

Hubo un tiroteo con participación de fuerzas federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue, informó la Ciudad de Minneapolis en X, y solicitó a la gente evitar la zona.

Se desconoce hasta el momento si hay heridos relacionados con el incidente. CNN contactó al FBI y a la Policía de Minneapolis para obtener más información.

“Mi equipo de seguridad pública está trabajando para recopilar información sobre un tiroteo relacionado con ICE esta mañana”, compartió en X el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Entre las agencias presentes en el lugar están: US Marshals, US Border Patrol y la Policía de Minneapolis.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, está al tanto del tiroteo, indicó en X, y solicitó que los agentes federales de inmigración abandonen la ciudad.

“La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad”, escribió. “Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato.

Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”.

Algo de contexto: el incidente ocurre mientras representantes estatales de Minnesota testifican activamente en una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., liderada por republicanos, sobre acusaciones de fraude y mal uso de fondos federales, después de que un creador de contenido conservador publicara un video que puso en el foco alegaciones de fraude en el bienestar social en Minnesota durante años, y desde entonces, funcionarios federales han congelado los pagos de cuidado infantil al estado.

