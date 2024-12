Lo que podría revelar una verificación de antecedentes del FBI para los elegidos por Trump para su gabinete

En el caso de Hegseth, eso significa que los investigadores no necesariamente verían detalles de un incidente en California que incluyó una investigación de presunta agresión sexual, pero que no resultó en cargos. No está claro si los investigadores podrían buscar información de la parte acusadora, quien fue pagada en un acuerdo con Hegseth que incluía una cláusula de confidencialidad y tiene la opción de negarse a hablar con el FBI.

