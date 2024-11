CNN verifica: Trump comienza el último día completo de campaña repitiendo mentiras sobre inmigración y empleo

FEMA no gastó su dinero de ayuda en catástrofes en personas indocumentadas. El Congreso asignó a la agencia más de US$ 35.000 millones en fondos de alivio de desastres para el año fiscal 2024, según las estadísticas oficiales de FEMA, y también le dio a FEMA un fondo mucho más pequeño de dinero, US$ 650 millones en el año fiscal 2024, para un programa destinado a ayudar a las comunidades a albergar a los migrantes.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.