Con el recuerdo fresco de la pandemia, el toque de queda voluntario de un pueblo para evitar la propagación de un virus letal despierta protestas

“La salud pública es algo más grande que las enfermedades infecciosas. También se trata de asegurarse de que los niños no pasan demasiado tiempo frente a la pantalla y de que pueden jugar al aire libre y hacer ejercicio. Así que existe un equilibrio. Y quiero dejar claro que en el Departamento de Salud Pública lo entendemos. No hacemos esta recomendación todos los años. No la hacemos a la ligera”, dijo Brown.

