Los ucranianos observan la contraofensiva de sus tropas con una mezcla de satisfacción y miedo

“Queremos que la gente entienda lo que es vivir bajo un bombardeo constante, vivir en un lugar donde has vivido toda tu vida, un lugar en el que has puesto tu corazón y tu alma, donde has criado a tus hijos, has ido a la escuela… y que te obliguen a abandonar y trasladarte a otro lugar porque ahora hay bombardeos constantes”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.