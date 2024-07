La justicia española aplaza la declaración de Begoña Gómez en calidad de investigada para el 19 de julio

Son posibles delitos que esta sala empezó a investigar el pasado 16 de abril y sobre los que Gómez no se ha pronunciado públicamente. Sí lo ha hecho su esposo, quien ha afirmado que se sostienen en “falsedades” e “informaciones espurias”, agregando que “no hay nada detrás de esta acusación” promovida por la organización de ultraderecha Colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias. Justicia española llama a declarar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez Sin embargo, el juzgado ha suspendido la cita y la ha aplazado hasta el19 de julio ante la solicitud de su defensa de tener más tiempo para estudiar la querella presentada contra Gómez por la plataforma de ultraderecha Hazte oír, y que esta sala decidió incorporar a la causa, según el fallo del tribunal. Según anunciaron desde esta plataforma, la querella incluye acusaciones de apropiación indebida y administración desleal contra Gómez como directora de la cátedra Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid en relación con el desarrollo y explotación del software. Se trata de una querella sobre la que CNN está buscando más detalles, pero que el juez instructor entiende que incluye nuevos hechos que podrían ser merecedores de investigación. CNN también está intentando contactar al abogado de Gómez, Antonio Camacho, para obtener un comentario al respecto. Un arribo discreto La llegada de Gómez a la sede judicial este viernes ha generado mucha expectación para intentar captar su imagen, aunque no se la ha visto entrar a pie a los juzgados dado que ingresó a través del garaje. Quién es Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada por la Justicia Española Según informó el Juzgado Decano de Madrid, el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno de España solicitó este lunes primero de julio que Gómez pudiera acceder al juzgado a través de su garaje “atendiendo a razones de seguridad y para prevenir así́ cualquier incidente de inseguridad a la entrada de los juzgados”. Una solicitud que fue aceptada por la magistrada juez decana de Madrid. ¿Qué se sabe de la investigación sobre Begoña Gómez? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) detalló que este juzgado comenzó diligencias de investigación el 16 de abril por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, tras recibir por reparto ordinario una denuncia de Manos Limpias. Miguel Bernard, secretario general de la organización, admitió a fines de abril en un comunicado que su denuncia se basó en información posiblemente falsa publicada en medios digitales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) detalló que este juzgado comenzó diligencias de investigación el 16 de abril por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, tras recibir por reparto ordinario una denuncia de Manos Limpias. Miguel Bernard, secretario general de la organización, admitió a fines de abril en un comunicado que su denuncia se basó en información posiblemente falsa publicada en medios digitales. La Fiscalía Provincial de Madrid apeló la decisión del juzgado y solicitó que se archive la investigación, dijeron desde la Fiscalía General del Estado a CNN. Incluso, una fuente del Servicio de fiscales agregó que no hay indicios de delito alguno en el contenido de la denuncia. Sin embargo, el juzgado decidió seguir adelante con la instrucción de la causa, debido a que, si bien existía información “inverosímil o con datos erróneos” en la denuncia, existen otros “datos objetivos suficientes” que legitimaban el inicio de una investigación.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.