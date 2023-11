Los primeros testimonios de rehenes liberados por Hamas revelan las condiciones que soportaron

“Se alimentaban solo de arroz y algunos frijoles de [una] lata, que trataban de evitar [comer] para no tener dolor de estómago”, dijo. “Por no hablar de que no disponían de instalaciones decentes, como una ducha. No se ducharon en siete semanas”.

Adva Adar, cuya abuela Yafa, de 85 años, fue una de las liberadas en el primer intercambio de rehenes por detenidos palestinos, declaró que a su familia “le pidieron que dejara que (Yafa) compartiera lo que considerara oportuno, y que no le hicieran muchas preguntas para que no se sintiera obligada (a responder) o para que no fuera demasiado para ella”.

