Pasajero en silla de ruedas dice que tuvo que arrastrarse para salir de un avión de Air Canada

“Solo para decirle: ‘Oye, así es como fallaste. Y esto no puede volver a ocurrir. Y estas son las políticas que nos gustaría que pusieras en marcha, porque puedes pedir perdón todo lo que quieras, pero hasta que no hagas algo, no significa mucho'”.

“No había manera de que pudiera llegar a la parte delantera del avión porque, por supuesto, no puedo caminar”, dice Hodgins a CNN. “Estaba bastante enfadado, pero le dije a mi mujer que me ayudara a ponerme de pie. En realidad no puedo mover las piernas, así que mi mujer tuvo que ir al suelo y ayudarme (a moverlas)”. Hodgins se apoyó en los asientos a ambos lados del pasillo mientras su mujer le movía las piernas. Con ella en el suelo y él arrastrándose con los brazos, consiguieron recorrer las 12 filas.

