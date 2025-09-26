Yosemite a las 3 AM: Cara a Cara con el León de Montaña

YOSEMITE, Calif. - Así es como empezamos nuestra caminata, empezamos temprano en la mañana y nos topamos con un amiguito, un león de montaña, algo que nos dejo con la boca abierta.

Pero antes que llegamos al sima de la montaña tenemos que empezar con la historia sobre cómo esta amistad fue creada.

“Yo comenzó a escalar las montañas cuando tenia como 16 años”.

“Yo comenzó a escalar cuando tenia como 26 años”

“Entre los últimos años es cuando en realidad comencé a participar en esta actividad”.

Cada una con una historia se estaba motivando antes de ingresar al avión y comenzar un viaje que pronto las iba a llevar a un local donde iba a tener que enfrentar varios desafíos.

“Yo he sufrido de escoliosis toda mi vida, así que solo quiero lograr algo por mí misma”.

“Yo acabo de ver un video de un hombre de 94 años quien acaba de completar esta caminata así que eso para mi es super inspirador”.

“La mayoría de las personas que no escalan las montañas nunca tiene la oportunidad de ver estos lindos paisajes”.

Nos fuimos, el avión nos llevo a fresno de ahí fueron casi 3 horas hasta llegar al Yosemite cuando llegamos al hotel comenzamos con la preparación.

Y como los niños durante el día de navidad estábamos listas a las 2 de la mañana y ya en el local a las 3 de la mañana.

Aunque la caminata se sentía como un ejercicio intenso en una escaladora valía la pena. Pero en entre las primeras cinco millas, nos topamos con una león de montaña.

Cada una corrió hacia diferentes lugares para despistar al animal y aunque teníamos temor en nuestros cuerpos las cuatro nos encontramos una vez mas y decidimos que el sol pronto iba a salir.

Y así fue, pronto vimos el sol salir y el parque Yosemite nos demostró su linda naturaleza.