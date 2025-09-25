Las noticias de la Costa Central

CENTRAL COAST, Calif. -

Vecindario de Orcutt va a juicio contra el Condado de Santa Bárbara



Los residentes de un vecindario en Orcutt, que resultó gravemente dañado durante las tormentas de invierno de 2023, finalmente tienen una fecha de juicio para su demanda contra el Condado de Santa Bárbara.

La comunidad busca compensación por los daños a sus propiedades, además del trauma y el estrés de haber tenido que pagar las reparaciones por su cuenta.

Según los vecinos, el condado tiene la culpa porque el agua que afectó sus casas provino de una falla en una represa de aguas pluviales.

Regreso de estudiantes a UC Santa Bárbara trae retos en las ciclovías



Miles de estudiantes regresaron esta semana al campus de la Universidad de California en Santa Bárbara. La mayoría se transporta en bicicleta, lo que genera algunos retos en las ciclovías que con frecuencia se congestionan.

Hoy, los estudiantes pueden llevar sus bicicletas al Taller de la Asociación de Estudiantes para revisarlas y asegurarse de que estén en buenas condiciones.

El taller cuenta con un área donde los estudiantes pueden hacer las reparaciones ellos mismos, o bien dejar que un técnico capacitado se encargue del trabajo.