Autoridades de salud de El Paso dicen que no existe una relación directa entre el Tylenol y el autismo

EL PASO, Texas - Las autoridades de salud están rechazando el anuncio de la Casa Blanca de ayer, en el que se aconseja a las mujeres embarazadas no usar Tylenol.

La Casa Blanca afirma que existe un mayor riesgo de autismo en mujeres embarazadas que toman acetaminofén, conocido por su marca Tylenol. Sin embargo, autoridades locales aquí en El Paso dicen que no es así.

“No existe relación entre el autismo y las vacunas o el Tylenol,” afirmó el Dr. Héctor Ocaranza, autoridad de salud en El Paso. Explicó que algunos estudios muestran correlación, pero no suficiente para probar causalidad.

Ocaranza señaló que el autismo es una condición compleja con un fuerte componente genético, respaldado por años de investigación.

La Casa Blanca indicó que los casos de autismo han aumentado en las últimas décadas. Según el CDC, 1 de cada 31 niños es diagnosticado antes de los 8 años. Ocaranza agregó que esto puede deberse a un alza real, pero también a una mayor detección.

El Dr. Héctor Ocaranza recalcó que los médicos son quienes mejor pueden traducir la ciencia para explicar a los pacientes lo que necesitan saber y cómo tratar sus condiciones.

La Sociedad de Autismo de Texas advirtió que el anuncio podría tener efectos negativos en la comunidad. Adriana Crostley, subdirectora de la organización, señaló que este tipo de mensajes pueden volver a responsabilizar a las madres. “Las mamás pueden ahora pensar: ‘¿hice algo para dañar a mi hijo?’”

Crostley agregó que el autismo es una discapacidad compleja con factores ambientales, biológicos y genéticos.

El presidente Trump anunció becas para financiar más investigaciones sobre el autismo. Crostley dijo que la comunidad apoya más estudios, siempre que sean rigurosos, responsables y con un enfoque respetuoso e inclusivo.