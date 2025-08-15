Cathedral City realizará un retén de sobriedad esta noche en un punto no revelado

Lina Robles

La policía de Cathedral City realizara un retén de sobriedad hoy viernes de 6 de la tarde a las 2 de la madrugada de mañana en algún lugar de la ciudad.

Se cree que es un área donde frecuentemente hay accidentes automovilísticos.

El objetivo es mantener fuera de las calles a conductores bajo la influencia de alcohol, drogas medicamento controlado, así como quienes no tienen licencia para manejar o la tienen suspendida.

Es importante resaltar que los costos de un DUI rondan los $13,500 dolares, además de la posibilidad de perder su licencia.