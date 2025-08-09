Autoridades de Salinas alertan sobre una estafa relacionada con la compañía LSSC Scooter, tras una denuncia masiva

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— Más de 40 personas presentaron una denuncia formal ante el departamento de policía de Salinas el lunes, con respecto a lo que ellos sienten ha sido una estafa. Los denunciantes aseguran que el esquema está relacionado con una compañía de inversiones, conocida como Lightning Shared Scooter Company, o LSSC Scooter.

Este jueves la policía de Salinas, confirmo las sospechas, haciendo un comunicado oficial a la población sobre el presunto módulo fraudulento.

“Aparentemente, había una compañía ficticia que les ofrecía una oportunidad de invertir dinero en patinetas eléctricas; los que invertían, que cada vez que se usan, iban a recibir un ingreso y después se repartieron en los que invertían,” dijo Miguel Cabrea, portavoz con el departamento de Policía de Salinas.

De acuerdo a la descripción de remuneración de LSSC, los reclutadores ofrecían operaciones con criptomonedas a través de una aplicación que prometía un rendimiento diario del 2 % y una comisión por retirada del 30 % sobre los beneficios.

En abril, Víctor Suárez, creyó en la oportunidad de inversión con la supuesta compañía. Al principio, dice que los paquetes empezaban aproximadamente en $2000 dólares, pero esta tarifa inicial siguió aumentando dependiendo el paquete que el inversionista elegía.

“Pues mire que yo invertí $60 mil dólares, pero no he agarrado ni un cinco, me dijeron que subiendo al nivel, luego en tres días iba a tener el dinero y hasta ahorita, pues no,” dijo Víctor Suárez.

Telemundo Costa Central trato de contactarse con la compañía supuesta compañía, buscamos en línea, por teléfono, y con líderes locales que pudieran apuntar a un contacto legítimo en la región. Sin embargo, encontramos las supuestas páginas bloqueadas, fuera de servicio, o deshabilitadas.

En su lugar, las plataformas de búsqueda nos llevaron a reportes de alerta por estafa, desde agencia como Better Business Bureau, Reddit, Newton Crypto y los Administradores de Valores Canadienses.

Aunque la denuncia fue presentada en la ciudad de Salinas, miembros del grupo colectivo, aseguran que el módulo de negocio de inversiones se mueve en varias ciudades de California. Según usuarios, la compañía paso de casi 2 millones a 5 millones de nuevos socios, en menos de dos meses.

“Yo digo que abarca toda esta área de la costa, porque es desde San Jose, Milpitas, está para haya para King City, Greenfield, González, toda esa área de Salinas, aparte de Fresno, en Los Baños, y gente de Los Angeles,” dijo María Moreno en una entrevista.

Al rededor de 45 denuncias se levantaron en el departamento de Salinas, donde autoridades dicen que basado en la información por las víctimas, se determinó una perdida monetaria de más de $250 mil dólares.

Algunas de las víctimas con las que hablamos fuera de cámara aseguran que el módulo de negocio era a base de invitación directa de socio a miembro. Por ejemplo, los socios avanzaban de nivel y recibían una compensación por recomendar más personas. Algunas llegaron a reportar una comisión de $5,000 dólares por nuevo socio. Otros dijeron que se pedía que cada persona, invitara a al menos 5 personas más, llegando a acumular más de 300 personas en una reunión semanal.

Y aunque no pudimos hacer contacto directo con directivos de LSSC Scooter Company, una fuente compartió que el presunto gerente de la región en California, convoco una reunión en línea, para dejarle saber a las personas que a partir del 8 de julio, la plataforma de LSSC había sido hackeada.

Ahora, bajo el nombre de Andes, la nueva plataforma pedía a todos los socios existentes con LSSC, de hacer un depósito de verificación. Fue en ese momento que las personas, empezaron a dudar.

“Sabemos que el dinero no lo vamos a recuperar, que es casi imposible verdad, pero lo que quiero es que se haga justicia, y que esta gente nefasta, no siga, aprovechándose de la gente inocente,” continuo diciendo Moreno.

La policía de salinas dice que es muy temprano en la investigación para poder dar con el o los supuestos responsables. También recomienda a las personas de aprender sobre las compañías antes de hacer cualquier tipo de inversión y da los siguientes consejos:

Por favor, protégete cuando se trata de estas estafas y sigue estos consejos:

• Sé escéptico con las ofertas de inversión “demasiado buenas para ser verdad”.

• Investigar a las empresas de investigación a fondo antes de invertir.

• Nunca envíes dinero a alguien que nunca hayas conocido en persona.

• Informe de actividad sospechosa inmediatamente.

Si crees que has sido una víctima, puede llamar al departamento de investigaciones al 831-758-7321.