Nighttime closures of Hollister Avenue in Goleta begin Monday evening for striping project

GOLETA, Calif. – The City of Goleta shared the press release below about road closures associated with the Hollister Avenue Interim Striping Project which begins the evening of Monday, Jun. 24 at 8 p.m.

Hollister Avenue Interim Striping Project construction begins tonight, June 24 on Hollister Avenue between Fairview Avenue and Kinman Avenue. Grinding work will take place during the overnight hours (8:00 p.m. – 6:00 a.m.) on Monday, June 24 and Tuesday, June 25. Once the grinding work is complete, overnight paving is scheduled for Wednesday, June 26 and Thursday, June 27 (8:00 p.m. – 6:00 a.m.).Work is planned during the day on Friday, June 28 from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. to allow crews to raise manholes and valves to the new road elevation. Work is not currently scheduled for Saturday, June 29 or Sunday, June 30.

Schedule and specific activities are subject to change.

For days with night work, the road will be drivable the next morning. Please drive with caution and use alternative routes when possible. Share the road with pedestrians and bicyclists.

The Hollister Avenue Interim Striping Project is part of the City’s largest capital improvement project, Project Connect, which broke ground earlier this year in March 2024.

Once complete, the Hollister Avenue Interim Striping Project will feature:

One vehicle lane in each direction

Painted median

Dedicated bike lanes in each direction

Back-in, angled 90-minute parking along the north side of Hollister Avenue

Improved pavement

New traffic signals

For additional information or questions, please email Connect@CityofGoleta.org, call 805-690-5116 or visit www.CityofGoleta.org/ProjectConnect.

The City understands that projects such as this can be inconvenient, and we appreciate your patience.

About Project Connect

Project Connect is a multi-year project that will enhance pedestrian access and safety, improve road conditions, and build critical linkage throughout Goleta while increasing stormwater flow capacity in San Jose Creek under Hollister Bridge.

The large-scale construction project includes Ekwill Street & Fowler Road Extensions, Hollister Avenue Bridge Replacement Project, two new roundabouts on Hollister Avenue at the Highway 217 interchange, the Hollister Avenue Interim Striping Project, and San Jose Creek flood control capacity improvements. Project completion is anticipated in 2026 when drivers and pedestrians will have increased east-west access across Old Town Goleta.

La construcción del Proyecto de trazado interino de Hollister Avenue comienza esta noche, 24 de junio en la Avenida Hollister entre las Avenidas Fairview y Kinman. El trabajo de rectificado se llevará a cabo durante la noche (de 8:00 p.m. a 6:00 a.m.) el lunes 24 de junio y el martes 25 de junio. Una vez que se complete el trabajo de rectificado, la pavimentación nocturna está programada para el miércoles 26 de junio y el jueves. 27 de junio (8:00 p.m. – 06:00 a.m.). Los trabajos están previstos durante la jornada del viernes 28 de junio de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. para permitir que las cuadrillas eleven pozos de registro y válvulas a la nueva elevación de la carretera. Actualmente no hay trabajo programado para el sábado 29 de junio ni el domingo 30 de junio.

El horario y las actividades específicas están sujetos a cambios.

Para los días con trabajo nocturno, la carretera estará transitable a la mañana siguiente. Conduzca

con precaución y utilice rutas alternativas cuando sea posible. Comparta la vía con peatones y

ciclistas.

El Proyecto de trazado interino de líneas de la Avenida Hollister es parte del proyecto de mejora de

capital más grande de la ciudad, el Proyecto Connect, que comenzó a construirse a principios de

este año en marzo de 2024.

Una vez completado, el Proyecto de trazado interino de líneas de la Avenida Hollister contará con:

Un carril para vehículos en cada dirección

Mediana de carretera pintada

Carriles exclusivos para bicicletas en cada dirección

Estacionamiento en reversa, en ángulo, con límite de 90 minutos a lo largo del lado norte de la

Avenida Hollister

Avenida Hollister Pavimento mejorado

Nuevas señales de tráfico

Para obtener información adicional o preguntas, envíe un correo electrónico a Connect@CityofGoleta.org, llame al 805-690-5116 o visite www.CityofGoleta.org/ProjectConnect.

La Ciudad entiende que proyectos como este pueden ser inconvenientes y agradecemos su

paciencia.