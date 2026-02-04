Skip to Content
21 estudiantes de high school fueron honrados como “Estudiante del Mes” por parte de la Oficina de Educación del Condado de Riverside

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La Oficina de Educación del Condado de Riverside honro a 21 estudiantes de High School incluyendo varios del Valle de Coachella durante la ceremonia de “Estudiante del Mes” en la que les dan reconocimientos a los alumnos por su integridad, carácter, por su pasión para aprender, por su participación en la escuela y otras cualidades y uno de los objetivos es motivar a los jóvenes a que sigan con sus estudios ya sea en el colegio o la universidad.

Esta ceremonia se realiza cada dos meses.

