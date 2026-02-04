21 estudiantes de high school fueron honrados como “Estudiante del Mes” por parte de la Oficina de Educación del Condado de Riverside

Lina Robles

La Oficina de Educación del Condado de Riverside honro a 21 estudiantes de High School incluyendo varios del Valle de Coachella durante la ceremonia de “Estudiante del Mes” en la que les dan reconocimientos a los alumnos por su integridad, carácter, por su pasión para aprender, por su participación en la escuela y otras cualidades y uno de los objetivos es motivar a los jóvenes a que sigan con sus estudios ya sea en el colegio o la universidad.

Esta ceremonia se realiza cada dos meses.