Noticias de la Costa Central 12-30-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Autoridades recuperan el cuerpo de nadadora desaparecida tras presunto ataque de tiburón en Monterey

Bomberos del condado de Monterey recuperaron el cuerpo de una nadadora que había sido reportada como desaparecida luego de un presunto ataque de tiburón frente a Lovers Point, en la bahía de Monterey.

La víctima fue identificada como Erica Fox, quien nadaba con un grupo de personas el 21 de diciembre cuando ocurrió el incidente. Testigos informaron haber visto un fuerte chapuzón y lo que parecía ser un encuentro con un tiburón, lo que provocó una búsqueda inmediata por aire y mar.

Las labores de búsqueda se extendieron durante todo el día y hasta la noche, sin éxito. Sin embargo, el sábado, equipos de CAL FIRE asistieron en la recuperación de un cuerpo localizado aproximadamente 45 millas al norte del lugar donde Fox fue vista por última vez.

La familia confirmó que el cuerpo corresponde a Erica Fox, basándose en la ropa encontrada en la escena. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.



Proyecto piloto renueva el paisaje urbano en el centro de Santa Bárbara

Una cuadra del centro de Santa Bárbara luce una nueva imagen, esta vez sin relación con comercios o restaurantes. El cambio forma parte de un proyecto piloto de paisajismo urbano enfocado en mejorar la apariencia de los espacios públicos.

El antiguo y frondoso paisajismo fue reemplazado por un diseño más sencillo, con la plantación de alrededor de 200 plantas nativas. La iniciativa es resultado de una colaboración entre el Jardín Botánico de Santa Bárbara, la organización Friends of State Street, la ciudad y el Distrito de Mejoramiento Comercial del Centro de Santa Bárbara.

Las plantaciones se realizaron a principios de este mes en el tramo de State Street entre Anapamu y Victoria, con el objetivo de demostrar cómo el paisajismo puede integrarse al plan maestro del centro y mejorar el entorno alrededor de restaurantes y plazas.