Nuevos Portabicicletas en Camino para Santa Barbara

SANTA BARBARA, Calif. - Santa Bárbara está tomando medidas para solucionar un problema que frustra a sus ciclistas - la escasez de lugares seguros para aparcar.

La Ciudad se prepara para instalar más de 70 nuevos portabicicletas en las zonas de mayor tráfico, retirando los viejos e insuficientes "postes de amarre". Los usuarios de bicis han sido claros: encontrar un sitio sólido es una lucha diaria.

El ciclista Tyler Dobson afirma, "De hecho, ha habido varias veces en las que todos están ocupados. Tienes que relegarte a un árbol... y estás en conflicto con la naturaleza".

Otro ciclista, Andrew Olivera, compartió su método, "Simplemente la ato a lo que pueda conseguir... a lo que sea que le pueda poner una cadena, ¿sabes?"

El nuevo plan trae un diseño más seguro y robusto. Se trata de un doble poste largo con forma de U que incluye una capa protectora y que ha sido aprobado para combinar con la reconocida estética de Santa Bárbara.

La zona de la costa será la que más reciba y se espera que el proyecto esté completo para abril. El dueño de bicicleta Steve Carlton señaló las ubicaciones clave, "El Muelle de Stearns seguro, East Beach necesita muchos, Skaters Point seguro, y yo diría que incluso Leadbetter y el rompeolas", todas ellas áreas incluidas en el informe de la ciudad.

Los nuevos portabicicletas se comprarán con una combinación de dinero de subvenciones y fondos de la ciudad, y hay buenas noticias: dependiendo del costo final, podría haber la oportunidad de instalar aún más portabicicletas de los 70 iniciales.