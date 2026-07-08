Tribunal vuelve a rechazar el pedido de Trump para que su nombre regrese al Centro Kennedy

Por Tierney Sneed y Betsy Klein, CNN

Un tribunal federal de apelaciones volvió a negarse este jueves a intervenir de manera inmediata para revertir la orden de un juez que dispuso retirar el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del Centro Kennedy.

La nueva resolución de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó el argumento de Trump de que retirar su nombre del edificio afectaría los esfuerzos de recaudación de fondos de la institución dedicada a las artes escénicas.

El tribunal señaló que los demandados “no respaldaron esa afirmación con hechos o pruebas específicas”. Agregó que “solo ofrecen las afirmaciones concluyentes del director ejecutivo del Centro Kennedy, presentadas en una declaración carente de sustento fáctico”.

Trump también sostuvo que los estatutos del Centro Kennedy obligarían a la institución a devolver las contribuciones recibidas si su nombre no era restituido en la fachada. Sin embargo, la Corte de Apelaciones indicó que los demandados nunca plantearon ese argumento cuando el caso estaba ante el tribunal de distrito. La demanda fue presentada por la representante por Ohio Joyce Beatty, demócrata y miembro ex officio de la junta de fideicomisarios.

El panel que analizó la apelación de emergencia estuvo integrado por las juezas Patricia Millett y Robert Wilkins, ambos designados por el expresidente Barack Obama, además del juez Gregory Katsas, designado por Trump y conocido por mantener posturas alineadas con algunos de los magistrados conservadores de la Corte Suprema. La nueva resolución no registró votos en contra.

Horas antes de que el nombre de Trump fuera retirado del exterior del edificio el mes pasado, trabajadores instalaron andamios y una lona que cubría la fachada.

El director ejecutivo del Centro Kennedy, Matt Floca, confirmó en una declaración que las letras con el nombre de Trump fueron retiradas. Sin embargo, la lona permanece en su lugar varias semanas después. CNN obtuvo imágenes tomadas detrás de la lona que confirman la declaración de Floca.

El juez federal de distrito Casey Cooper exigió a la institución que, en las próximas semanas, explique por qué los andamios y la lona continúan cubriendo la señalización exterior del edificio.

El nombre de Trump fue retirado del edificio del Centro Kennedy después de que el mismo panel de jueces de apelación rechazara su solicitud de una orden administrativa inmediata para suspender el retiro antes del plazo fijado por Cooper.

El fallo emitido por Cooper el 29 de mayo ordenó retirar el nombre de Trump tanto del edificio como del sitio web del Centro Kennedy. Además, bloqueó los planes para cerrar el recinto por remodelaciones. La apelación sobre el fondo de esa decisión continuará su curso.

Una fuente con conocimiento del asunto dijo a CNN que los planes para reforzar la programación artística “están tomando forma” y serán analizados en la próxima reunión de la junta directiva, prevista tan pronto como la próxima semana.

El Centro Kennedy incorporó además nuevas presentaciones musicales en el Millennium Stage durante todo el mes de julio.

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