Algunas notas de rescate sobre Nancy Guthrie eran intentos de “extorsión” y otras todavía se están investigando, dice el FBI

Por Taylor Romine y Brian Stelter, CNN

Algunas de las notas de rescate enviadas a medios de comunicación en el caso de la desaparición a principios de este año de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora del programa “Today” de NBC Savannah Guthrie, no eran legítimas, pero otras podrían ser legítimas y siguen bajo investigación, dijo el miércoles la oficina del FBI en Phoenix.

“Algunas (de las notas) han sido consideradas intentos de extorsión sin legitimidad”, dijo su publicación en X. “Otras exigencias de rescate podrían ser potencialmente legítimas y siguen siendo investigadas como tales”.

“Este caso continúa siendo investigado como un caso de secuestro con fines de rescate”, dijo la oficina del FBI, y añadió que, aunque está asistiendo en el caso, las autoridades locales supervisan la investigación.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima también emitió su propio comunicado sobre el asunto, diciendo que “cada pista y cada indicio se toma en serio” y se envía a sus detectives, “quienes continúan trabajando en coordinación con el FBI”. El departamento dirigió todas las preguntas adicionales sobre las notas de rescate al FBI.

El comunicado sobre las notas es el último avance en la investigación de cinco meses sobre la desaparición de Nancy Guthrie. La mujer de 84 años desapareció de su casa en Arizona en las primeras horas de la mañana del 1 de febrero sin su teléfono ni medicamentos esenciales. Su desaparición alimentó una intensa movilización investigativa para localizarla. La investigación continúa en curso.

El nuevo comunicado contradice un informe de Reuters del martes, que citaba a un funcionario del FBI no identificado, según el cual los investigadores federales han determinado que “los tres mensajes relacionados con el secuestro” vinculados a la desaparición de Nancy Guthrie eran falsos.

Las autoridades previamente habían dicho muy poco al público sobre el contenido o la autenticidad de las notas.

Varias notas de rescate supuestamente de los secuestradores fueron enviadas a medios locales, incluido KOLD-TV, afiliada de CNN, y TMZ. La nota inicial exigía millones de dólares, dijeron en ese momento a CNN fuentes de las autoridades informadas sobre la investigación. Una segunda nota de rescate presuntamente decía que Nancy Guthrie murió poco después de ser secuestrada, dijeron las fuentes.

En respuesta a la segunda nota, la familia Guthrie publicó en el Instagram de Savannah Guthrie, donde ella dijo: «Recibimos su mensaje, y entendemos», pero no amplió sobre el contenido de la nota.

El contenido de la segunda nota ya era conocido por CNN y una estación de noticias local, que inicialmente accedieron a una solicitud de las autoridades y de la familia Guthrie de abstenerse de informar sobre el contenido de cualquiera de las notas para que cualquier comunicación futura con los secuestradores pudiera ser autenticada, dijo el analista jefe de fuerzas del orden e inteligencia de CNN, John Miller.

Además de las notas de rescate que afirmaban tener a Nancy Guthrie, TMZ también recibió varios otros correos electrónicos que afirmaban tener información sobre la mujer desaparecida y exigían US$ 100.000 a cambio de la información.

El fundador de TMZ, Harvey Levin, publicó un video la semana pasada abordando algunos de los rumores en torno a los diversos correos electrónicos que el medio dijo haber recibido. TMZ recibió una nota “al principio” que decía que Nancy Guthrie estaba “asustada pero bien”, dijo Levin en el video, y añadió que eran falsas las afirmaciones de que recibió una nota de rescate con una disculpa a Savannah Guthrie y a su familia por el secuestro y la muerte de Nancy Guthrie.

La familia Guthrie ha estado lidiando con posibles aparentes extorsionistas durante varios meses, lo que añade más complicación y dolor a una situación ya de por sí difícil, dijo a CNN uno de los confidentes de Savannah Guthrie.

Después de que se informara sobre el contenido de la segunda nota, Savannah Guthrie hizo un nuevo llamado a los espectadores de “Today”, pidiendo a cualquiera con información que se presentara.

“Por favor, si estás viendo esto, sin importar lo pequeña que sea la recompensa, puedes decírnoslo. Puede ser anónimo”, dijo el presentador de NBC. “Amamos a nuestra mamá y nunca dejaremos de buscarla. Nunca”.

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