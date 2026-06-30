Trump ganó cientos de millones con emprendimientos de criptomonedas en su primer año de regreso en el cargo

Por Adam Cancryn, Jeremy Herb y Casey Tolan, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump recaudó miles de millones de dólares a través de una serie de tenencias de criptomonedas, pagos de regalías e inversiones inmobiliarias el año pasado, según su más reciente declaración financiera anual publicada el martes.

El informe de 2025, que suma 927 páginas, ofrece hasta ahora la mirada más amplia al creciente patrimonio que el presidente ha acumulado desde su regreso a la Casa Blanca, incluso mediante sus participaciones en empresas cofundadas por familiares.

Trump obtuvo más de US$ 526.000 millones por la venta de tokens de criptomonedas vinculados a World Liberty Financial LLC, una firma gestionada en parte por sus hijos, Eric y Donald Trump Jr. El presidente posee varias otras inversiones en criptomonedas por un total de millones de dólares, según las declaraciones.

Esa ganancia ocasional se sumó a los ingresos que Trump ha seguido generando a partir de propiedades, incluido su club Mar-a-Lago, que por sí solo generó US$ 77.000 millones en “ingresos relacionados con el resort”, frente a unos US$ 50.000 millones reportados en la declaración del año pasado.

El presidente también ha seguido prestando su nombre a una amplia gama de productos y emprendimientos, cobrando cuantiosas regalías y tarifas de licencia. Un acuerdo con “Celebration Coins” le pagó a Trump US$ 635.000 millones, según la declaración.

Otros generadores de ganancias, más modestos, incluyeron US$ 4.700 millones en regalías por “Trump Watches”, US$ 208.000 relacionados con una biblia que el presidente ha promovido con frecuencia y US$ 67.634 por “Trump Sneakers & Fragrances”.

El alcance y la magnitud de las propiedades de Trump prolongaron una racha sin precedentes de obtención de ganancias por parte de un presidente en funciones, que ha recibido duras críticas de sus oponentes y repetidas acusaciones de conflictos de interés.

La Casa Blanca ha negado que el presidente tenga un conflicto por su interés financiero, subrayando que no participa activamente en la gestión de sus negocios o inversiones.

No obstante, Trump en ocasiones ha promovido negocios y políticas que podrían beneficiarlo a él y a sus familiares en términos financieros, quizá de manera más notable en su apoyo visible al sector de las criptomonedas.

El mandatario también reportó casi US$ 440.000 en regalos que recibió durante su último año en el cargo, mientras directores ejecutivos, líderes extranjeros y otros buscaban ganarse su favor. Los obsequios incluyen US$ 250.000 por una estatua de Trump levantando el puño tras el intento de magnicidio en Butler, Pensilvania, durante la campaña de 2024; US$ 50.000 por 10 entradas para el Super Bowl de 2025 del propietario de los Saints de Nueva Orleans; US$ 6.750 por 30 entradas para dos peleas de la UFC de Dana White; y US$ 15.000 por 10 entradas para la próxima final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La declaración financiera de Trump también incluye los distintos acuerdos que ha alcanzado con empresas de redes sociales y organizaciones de noticias. Incluyen US$ 8.000 millones de Twitter, que ahora es X, después de que Elon Musk llegara a un acuerdo con Trump el pasado febrero; US$ 16.000 millones cada uno de ABC y CBS, que fueron donados a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation; US$ 24.500 millones de Meta, la empresa matriz de Facebook, que también fueron donados a la biblioteca de Trump; y US$ 22.000 millones de YouTube, que fueron entregados al Trust for the National Mall.

Las ganancias divulgadas el martes se producen después de que Trump revelara el mes pasado miles de operaciones bursátiles durante los primeros tres meses de este año, incluida la compra de acciones en empresas que habían estado cabildeando activamente ante el Gobierno por decisiones clave. La empresa de Trump, la Trump Organization, indicó en ese momento que él no tenía capacidad para dirigir ninguna de sus operaciones.

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