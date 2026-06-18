El padre de Messi “atraviesa una situación de salud”, dice su familia

Por CNN en Español

Jorge Messi, padre del astro de la selección argentina de fútbol Lionel Messi, “atraviesa una situación de salud”, dijo su familia en un comunicado difundido este jueves, cuando se cumple una semana de que comenzó el Mundial 2026 en el que Argentina busca el bicampeonato y dos días después del debut del equipo.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señaló la familia, sin dar detalles sobre el estado de Jorge Messi.

La familia pidió evitar “versiones, rumores y especulaciones” y respeto a su privacidad.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, dijo.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, agregó.

CNN contactó a amigos de la familia de Messi.

El martes, durante la conferencia de prensa que Messi dio después del debut de Argentina en el Mundial, el jugador dijo que lloró tras anotar su primer gol en ese partido con Argelia porque ha vivido “unos días difíciles”.

“Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero nada, agredido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien”, señaló.

En el juego contra Argelia, Messi anotó los tres goles con los que Argentina ganó. Con ello, llegó a 16 tantos en copas del mundo y alcanzó al alemán Miroslav Klose como los máximos anotadores históricos del torneo.

Próximo a cumplir 39 años el 24 de junio, Messi está en su sexto Mundial. En Qatar 2022, encabezó a la selección argentina que se alzó como campeona tras vencer a Francia. En esta Copa del Mundo, busca ganar nuevamente el trofeo de la FIFA.

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