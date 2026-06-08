OpenAI presenta la solicitud para salir a bolsa, la más reciente de una serie de posibles megaventas de IA

Por Lisa Eadicicco y Clare Duffy, CNN

OpenAI presentó de manera confidencial documentos para una oferta pública inicial, lo que la prepara para lo que podría ser el debut bursátil más esperado de la historia reciente y un pago enorme para los primeros inversionistas.

La decisión llega justo después de que el principal rival de OpenAI, Anthropic, anunciara planes para salir a bolsa y antes del debut previsto de SpaceX el viernes.

Se espera que las tres salidas a bolsa sumen hasta cientos de miles de millones de dólares en ventas masivas, tanto una oportunidad para que los inversionistas de a pie compren participación en algunas de las startups de IA más comentadas como una gran prueba del apetito del mercado por las firmas de IA.

OpenAI indicó que aún no ha decidido el calendario. Y debido a que la presentación es confidencial, todavía se desconoce cuántas acciones planea vender la empresa ni a qué precio.

“Puede que falte un tiempo porque hay cosas que queremos hacer que probablemente sean más fáciles como empresa privada”, dijo en una publicación en su página de prensa.

Pero la empresa señaló que la presentación “nos da la opción de salir a bolsa antes si eso termina siendo lo mejor”.

La transición a una empresa que cotiza en bolsa le dará a Wall Street una ventana a las finanzas de OpenAI, mientras la empresa vierte miles de millones en infraestructura de IA y recursos de cómputo. La semana pasada, los inversores vendieron acciones tecnológicas al cuestionar si la reciente subida de dichas acciones había sido excesiva.

OpenAI fue valorada recientemente en US$ 852.000 millones tras recaudar US$ 122.000 millones en marzo, pero ha enfrentado presión para demostrar que puede generar el efectivo para respaldar esa valoración. Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, levantó cejas el pasado noviembre cuando hizo comentarios que sugerían que el gobierno de EE.UU. debería “respaldar” el gasto masivo de la empresa en chips y centros de datos, algo de lo que luego se retractó.

Durante el último año, OpenAI amplió sus opciones de monetización para ChatGPT, su popular chatbot y producto insignia, al lanzar un plan más barato de US$ 8 e introducir publicidad. Según se informa, espera que ese plan más barato eleve su número de suscriptores a 122 millones este año y proyecta que la publicidad sea su mayor impulsor de ingresos para 2030, informó The Information en abril.

OpenAI también ha buscado demostrar durante el último año que es más que solo ChatGPT.

Ha lanzado un navegador web, anunció planes para desarrollar productos de hardware para consumidores, presentó un agente de IA que puede programar y gestionar aplicaciones en la computadora de una persona, y desarrolló herramientas y programas de IA para su uso en el gobierno, la salud y las finanzas.

OpenAI obtuvo recientemente una victoria en los tribunales cuando la demanda de Elon Musk contra la empresa fue bloqueada por el plazo de prescripción. La demanda, de haber fallado a favor de Musk, podría haber resultado en una gran sacudida en el liderazgo de OpenAI justo antes de la oferta pública inicial. (El abogado de Musk ha dicho que planea apelar).

No obstante, el camino de OpenAI hacia una oferta pública inicial no ha sido del todo sencillo.

La empresa lidia con una competencia creciente de sus principales rivales Anthropic y Google, enfrenta demandas que alegan que ChatGPT desempeñó un papel en tiroteos y suicidios y lidia con una reacción negativa de los consumidores contra la IA. En 2023, OpenAI casi hubo caos después de que el director ejecutivo Sam Altman fuera destituido brevemente como director ejecutivo.

La valoración de Anthropic recientemente se disparó por encima de la de OpenAI con una ronda de financiamiento en mayo que la valoró en US$ 965.000 millones, lo que pone de relieve la intensa competencia entre las empresas. Ambas compiten para captar tanto a consumidores como a empresas, que están gastando a lo grande en herramientas de IA.

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