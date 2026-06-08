Grupo de España en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

Por CNN Español

España llega como favorito al Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y una fase de grupos que mantiene el formato de cuatro equipos por zona. “La Roja” compite en el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en una llave que combina tradición mundialista, renovación táctica y un debut absoluto.

La selección española llega con el objetivo de conquistar su segunda estrella tras ganar el Mundial de 2010, respaldada por los títulos en la UEFA Nations League 2022/2023 y la Eurocopa 2024.

Bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, España ha evolucionado hacia un juego más vertical, sin abandonar la ya marca registrada de control del balón. Con extremos veloces como Lamine Yamal y Nico Williams, y un mediocampo liderado por Rodri y Pedri, España parte como favorita para liderar el grupo.

El estreno español será ante Cabo Verde, selección que disputará su primer Mundial y asumirá el papel de sorpresa del grupo. Para España, el partido representa la oportunidad de iniciar el torneo con ventaja frente al rival, en el papel, más accesible de la zona.

📅 Lunes 15 de junio

🏟️ Atlanta

🕑 12 p.m. ET y 6 p.m. de España

El segundo partido enfrentará a España con Arabia Saudita, una selección que dejó de ser una incógnita tras su histórica victoria ante Argentina en 2022. Los llamados Halcones Verdes llegan con una base más experimentada, aunque la reciente salida de su entrenador Hervé Renard genera incertidumbre sobre su funcionamiento futbolístico. Será un partido clave para encaminar la clasificación anticipada.

📅 Domingo 21 de junio

🏟️ Atlanta

🕑 12 p.m. ET y 6 p.m. de España

El cierre del grupo medirá a España frente a Uruguay, probablemente el rival más exigente de la fase inicial. La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, atraviesa una transformación tras meses de crisis. Con Federico Valverde como eje del equipo y Darwin Núñez como principal referencia ofensiva, el encuentro aparece como el que podría definir el liderato del Grupo H.

📅 Viernes 26 de junio

🏟️ Guadalajara

🕑 8 p.m. ET y 2 a.m. del sábado 27 en España

El Grupo H puede considerarse como uno de los más atractivos del Mundial por el contraste de estilos: una España favorita, una Uruguay en plena renovación y dos selecciones —Arabia Saudita y Cabo Verde— que buscarán desafiar los pronósticos.

El ganador del Grupo H se enfrentará al segundo del Grupo J.

Quien clasifique en segundo puesto a los dieciseisavos tendrá que jugar contra el primero del Grupo J.

Si hay un tercer clasificado del H se enfrentaría al ganador del Grupo I, del Grupo G, del A o del L.

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