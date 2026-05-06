Conciertos de BTS en México: a qué hora abren puertas y dónde son

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

En cuanto a las restricciones, el Estadio GNP Seguros señala que, una vez escaneado el boleto, no se permitirá el reingreso. Tampoco está permitido acampar en las inmediaciones, apartar lugares para otras personas, vender productos sin licencia ni ingresar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes.

La primera parada de BTS en Latinoamérica, como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”, será en México. La exitosa banda de k-pop tiene programados tres conciertos en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo.

Todas las presentaciones se realizarán en el Estadio GNP Seguros, que cuenta con estacionamiento accesible por los accesos del Autódromo Hermanos Rodríguez, sobre Viaducto Río de la Piedad, así como por las puertas 15 y 12. Para quienes asistan a pie, el estadio tiene dos estaciones de metro cercanas de la Línea 9 (color café): Ciudad Deportiva y Puebla.

A través de su sitio oficial, el recinto también informó los horarios previstos para el ingreso del público y la venta de mercancía (todos en hora local de México):

10:00 a.m. a 3:45 p.m.: check-in VIP

10:00 a.m.: inicio de venta de mercancía VIP

3:00 p.m.: apertura de puertas VIP

4:00 p.m.: soundcheck VIP

4:30 p.m.: apertura de puertas generales

8:00 p.m.: inicio de los conciertos

El estadio también dio a conocer los objetos permitidos y prohibidos dentro del recinto:

En cuanto a las restricciones, el Estadio GNP Seguros señala que, una vez escaneado el boleto, no se permitirá el reingreso. Tampoco está permitido acampar en las inmediaciones, apartar lugares para otras personas, vender productos sin licencia ni ingresar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes.

En redes sociales, Ticketmaster informó que todas las entradas para los conciertos están agotadas y recomendó no adquirir boletos en sitios de terceros para evitar estafas.

Tras sus presentaciones en México, BTS continuará su gira en Estados Unidos, con una parada en Stanford, California, antes de seguir hacia Europa. La banda regresará a Latinoamérica en octubre, cuando tiene programados conciertos en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.