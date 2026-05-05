Simulacro Nacional 2026 en México: cuándo, a qué hora, quién participa y qué hacer

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Este miércoles 6 de mayo a las 11:00 a.m. (hora local) se llevará a cabo en México el primer Simulacro Nacional 2026.

El ejercicio planteará un escenario hipotético de un sismo magnitud 8,2 con epicentro en la costa de Guerrero que sería percibido en gran parte del centro de México. Un sismo de esta magnitud tendría una intensidad en un rango que va desde muy fuerte a severa en la capital mexicana y sería extremo para ciudades costeras como Acapulco.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) —una red de 96 sensores de alerta temprana para sismos que llega a más de 25.000 personas— se activará en 14.491 altavoces en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

La alerta también será enviada a teléfonos celulares a través del sistema de alertamiento inalámbrico. Los usuarios recibirán un mensaje que dirá: “Simulacro Nacional”, acompañado de un sonido distintivo.

Los habitantes de los 32 estados participan en el primer simulacro nacional de este año con sus respectivas dependencias y entidades de la administración pública federal, sistemas de protección civil estatales y municipios o alcaldías.

Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población a registrar sus casas, lugares de trabajo, estudio o de actividades recreativas en la plataforma del simulacro para evaluar las condiciones de seguridad de estos lugares, así como identificar los puntos de reunión más seguros.

El Gobierno de México compartió un mapa de los lugares donde se activará la alerta sísmica. Puedes consultarlo aquí.

Las autoridades recomiendan aprovechar el ejercicio para evaluar la respuesta ante una emergencia.

Conservar la calma y ubicar una zona segura o de menor riesgo.

Alejarse de objetos que puedan caer y de las ventanas.

Resguardarse en la zona segura, agacharse para evitar caerse y cubrirse la cabeza con las manos.

Evacuar el inmueble siguiendo las salidas de emergencia e indicaciones de los brigadistas.

No utilizar escaleras ni elevadores.

También es importante identificar a la Unidad Interna de Protección Civil de tu lugar de residencia, escuela o centro de trabajo para poder organizar los roles que desempeñará cada integrante ante cualquier emergencia.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, ya que en su territorio interactúan cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. La interacción y movimiento de esas placas libera energía que desemboca en movimientos telúricos.

Aunque no es posible predecir cuándo o dónde tendrá lugar un sismo, la alerta sísmica que avisa a la población de Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos segundos antes de que un sismo sea percibido, con el propósito de que puedan tomarse las medidas adecuadas.

Los simulacros nacionales tienen el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y fortalecer las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante una eventual emergencia.

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