“Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernarnos”, dice Sheinbaum en medio de la tensión con EE.UU.

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes su defensa a la soberanía del país en un discurso por la conmemoración de la Batalla de Puebla —en la que el ejército mexicano derrotó al francés en el siglo XIX—, en medio de las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, dijo Sheinbaum desde el estado de Puebla, en el centro del país, en un discurso cargado de referencias a episodios históricos en los que México resistió intervenciones extranjeras.

Instantes antes, la mandataria hizo una alusión directa a Washington en un tono más conciliador. “A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación”, dijo.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de los desencuentros con Estados Unidos que se intensificaron la semana pasada, después de que el Departamento de Justicia anunciara una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El Gobierno mexicano ha rechazado los señalamientos al considerar que no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente y ha iniciado sus propias indagatorias. Rocha, integrante del partido oficialista Morena, se separó del cargo para facilitar las investigaciones.

La tensión ya había escalado días antes, tras revelarse la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en operaciones sin autorización del Gobierno mexicanos.

Sheinbaum también aprovechó el acto para lanzar un mensaje a los partidos de oposición en el país, que han criticado tanto la estrategia de seguridad del Gobierno como el papel de Estados Unidos en tareas de inteligencia.

“A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota”, dijo.

El discurso de la presidenta de México estuvo marcado por una constante apelación a la soberanía, una línea que ha reforzado en el contexto de las tensiones con Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump hace más de un año. “La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía”, dijo. “Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla”.

Sheinbaum aludió, sin mencionarla directamente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra de visita en México y ha defendido públicamente la figura de Hernán Cortés.

“A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, dijo la mandataria.

Un día antes, Díaz Ayuso participó en un evento en la Ciudad de México en el que se rindió homenaje a figuras como Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el “mestizaje” como elementos de la historia entre España y México.

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