Renuncia agente del FBI que investigó inicialmente el mortal tiroteo de ICE contra Renee Good en Minneapolis

La agente del FBI que inicialmente comenzó a trabajar con la Oficina de Arresto Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) para investigar el tiroteo mortal de ICE contra Renee Good ha renunciado a la agencia, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Poco después de que la agente iniciara la investigación sobre derechos civiles, se le ordenó reclasificarla como una investigación sobre una agresión al agente. El FBI impidió que la BCA participara en la investigación.

El New York Times fue el primero en informar de la renuncia.

La renuncia de la agente se produce en un momento en que la agencia ha llevado a cabo otra purga de agentes veteranos del FBI en varios estados, según informaron a CNN múltiples fuentes familiarizadas con las salidas. Algunas de las personas que están siendo apartadas fueron confrontadas después de que la agencia realizara una revisión de un sistema de mensajería interno y descubriera casos en los que habían hecho comentarios negativos sobre el presidente Donald Trump, según las personas familiarizadas con el asunto.

Algunos de esos comentarios se remontan a hace una década, añadieron las fuentes.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

