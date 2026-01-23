El furor por BTS dispara precios de reventa en México, que llegan hasta los US$ 9.000

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

La espera terminó para los seguidores de BTS. Desde el jueves 22 de enero, los fans de la agrupación de K-pop de distintas ciudades del mundo pueden adquirir entradas para los próximos conciertos de la gira “BTS World Tour Arirang 2026”, que comenzará en abril.

En el caso de México, la venta se retrasó un día: fue recién el viernes 23 de enero cuando los fans pudieron acceder a los boletos, con la condición de pertenecer al club oficial de seguidores de la banda.

Previo al inicio de la venta, los fans de BTS en México se manifestaron en redes sociales para exigir mayor claridad sobre los precios de los conciertos. Ante esta situación, Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo encargado de defender y vigilar los derechos de los consumidores, exhortó a Ocesa —empresa organizadora del evento— y a la boletera a difundir la información solicitada por los fans.

Finalmente, el jueves 22 de enero, Ocesa publicó en la red social X los precios oficiales de los boletos para el evento que ha generado un enorme furor. En el mensaje se detallaron ocho rangos de precios: el boleto más barato se fijó en $1.767 MXN (casi US$ 102), mientras que el más caro alcanzó los $13.330 MXN (aproximadamente US$ 768). En tanto, las experiencias VIP fueron listadas con un precio máximo de $17.782 MXN (alrededor de US$ 1.024).

En Corea del Sur, país de origen de BTS, los precios van desde los US$ 137 para la ubicación más económica hasta los US$ 183 para la más cara, según la página oficial de venta.

A pocas horas de haberse habilitado la venta de entradas en México, varias plataformas de reventa ya ofrecían boletos a valores muy superiores a los oficiales. A modo de ejemplo, en un relevamiento realizado por CNN este viernes 23 de enero en el sitio Viagogo se observaron tickets con precios que iban desde los US$ 900 hasta casi US$ 9.000.

La venta exclusiva de boletos para el club de fans de BTS se desarrolla los días 22 y 23 de enero, mientras que el sábado 24 se abrirá la venta general para algunos de los conciertos anunciados a nivel mundial. Sin embargo, varios de los shows programados en ciudades de América Latina, Asia y Oceanía aún no tienen fecha confirmada para el inicio de la venta de entradas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.