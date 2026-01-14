La inflación mayorista se mantuvo obstinadamente alta en noviembre en EE.UU.

Por Alicia Wallace, CNN

Los aumentos de precios para las empresas estadounidenses se aceleraron a finales del año pasado, lo que podría indicar que la inflación aún no ha alcanzado su punto máximo y que los precios para los consumidores podrían subir aún más rápido próximamente.

La inflación mayorista en Estados Unidos se aceleró en noviembre, impulsada en parte por el rápido aumento de los precios de la energía, según datos publicados el miércoles, cuya difusión se retrasó debido al cierre parcial del Gobierno.

El último informe del Índice de Precios al Productor (IPP) mostró que los precios subieron un 0,2 % en noviembre con respecto al mes anterior, lo que resultó en una tasa anual del 3 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, según sus siglas en inglés).

Los datos del miércoles también mostraron que los mayoristas y minoristas probablemente seguían absorbiendo la mayor parte del considerable costo derivado de los aranceles generalizados y elevados impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes importados.

“Los minoristas están protegiendo a los consumidores de mayores aumentos en los precios de los bienes provocados por los aranceles”, escribió Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, en una nota a los inversores el miércoles.

El IPP, que mide la variación promedio de los precios que reciben los productores por sus bienes y servicios, sirve como un posible indicador de lo que los consumidores podrían experimentar en los próximos meses.

Al igual que con otros informes económicos importantes que se basaron en datos recopilados durante el cierre parcial del Gobierno, la BLS no publicó un informe de IPP por separado para octubre, ya que el cierre federal de 43 días obstaculizó las operaciones de las agencias estadísticas.

Sin embargo, a diferencia de esos informes, el IPP sí pudo incluir datos más completos para octubre. Solo se retrasaron las solicitudes y el envío de actualizaciones de precios, según indicaron funcionarios de la BLS en una nota que acompañaba el informe.

En octubre, la caída de los precios de la energía resultó en una lectura general más moderada: los precios al productor subieron un 0,1 % con respecto a septiembre y un 2,8 % anual.

El informe del miércoles también mostró que la inflación mayorista fue mayor de lo que se pensaba en septiembre. La tasa anual se revisó al alza, del 2,7 % al 3 %.

Excluyendo los alimentos y la energía, categorías que pueden experimentar fluctuaciones de precios anormales, el IPP subyacente aumentó un 0,3 % en octubre y los precios se mantuvieron estables en noviembre. Sin embargo, las tasas anuales se consolidaron en un 2,9 % en octubre y un 3 % en noviembre.

El último IPP también ofreció un posible indicio de cómo las empresas están gestionando los mayores costos que afrontan debido a los aranceles generalizados impuestos por Trump a los bienes importados.

Los servicios comerciales, que miden los márgenes de beneficio de mayoristas y minoristas, disminuyeron un 0,8 % tanto en octubre como en noviembre, lo que podría indicar que las empresas estaban absorbiendo los mayores costos en lugar de trasladarlos completamente a los consumidores.

A medida que el mercado laboral se ha debilitado, el crecimiento salarial se ha ralentizado y las disparidades económicas se han acentuado, algunas empresas han optado por reducir los precios, en lugar de aumentarlos aún más, debido a que un sector más amplio de la población estadounidense tiene dificultades para afrontar los costos.

Excluyendo los alimentos, la energía y los servicios comerciales, que también pueden ser volátiles, la trayectoria subyacente de la inflación mayorista fue aún más preocupante: los precios subieron un 0,7 % en octubre y un 0,2 % en noviembre, elevando la tasa anual al 3,4 % en octubre y al 3,5 % en noviembre.

Esta es la tasa anual más alta del IPP en ocho meses, excluyendo energía, alimentos y servicios comerciales.

“Las declaraciones prematuras sobre un pico en la inflación relacionado con los aranceles parecen poco convincentes tras analizar los datos”, escribió Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, en un correo electrónico a CNN.

El último informe del IPP ofrece algunas señales para el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, ya que varios datos del IPP se incorporan al índice de precios de gastos de consumo personal.

Los datos del IPC durante el cuarto trimestre y los últimos datos del IPP apuntan a que el índice de precios de gastos de consumo personal se aleja aún más del objetivo del 2 % de la Reserva Federal, escribió Tom Tombs de Pantheon.

Está previsto que el informe de gastos de consumo personal de octubre y noviembre, que también incluirá los últimos datos sobre el gasto, se publique el jueves 22 de enero.

