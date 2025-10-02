Florida, el destino preferido de los inmigrantes que llegaron durante el Gobierno de Biden

Associated Press

Cuando a Paola Freites se le permitió ingresar a Estados Unidos en 2024, ella y su esposo se establecieron en Florida, atraídos por las temperaturas cálidas, una gran comunidad latina y la facilidad para encontrar empleo y vivienda.

Ellos fueron parte de los cientos de miles de inmigrantes que llegaron al estado en los últimos años mientras aumentaba la inmigración bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

Ningún estado ha sido más afectado por el aumento de inmigrantes que Florida, según datos internos del gobierno obtenidos por The Associated Press. De mayo de 2023 a enero de 2025 1.271 migrantes por cada 100.000 residentes llegaron a Florida, seguida por Nueva York, California, Texas e Illinois.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que debe verificar las direcciones de todas las personas a las que se les permite ingresar a Estados Unidos y quedarse para seguir un juicio de inmigración, muestran que Miami fue el área metropolitana más afectada en Estados Unidos, con 2.191 nuevos migrantes por cada 100.000 residentes.

Orlando ocupó el décimo lugar, con 1.499 nuevos migrantes por cada 100.000 residentes. Tampa ocupó el puesto 17 y Fort Myers el 30.

Freites y su esposo, que huyeron de la violencia en Colombia con sus tres hijos, se mudaron a Apopka, una ciudad agrícola cerca de Orlando, donde los inmigrantes podían encontrar viviendas más baratas que en Miami mientras se expandían por una comunidad que ya tenía grandes poblaciones de mexicanos y puertorriqueños. Su cuñada poseía una casa móvil que podían alquilar.

”Nos aconsejó venir a Orlando porque se habla español y hay buen clima”, dijo Freites, de 37 años. “Nos sentimos bien y acogidos aquí”.

En los datos de la CBP se registran los destinos declarados en Estados Unidos de 2,5 millones de migrantes que cruzaron la frontera, incluidos aquellos como Freites, que utilizaron la ahora desaparecida aplicación CBP One para hacer una cita de ingreso. Los datos abarcan desde el período en que el gobierno de Biden puso fin a las restricciones de covid-19 sobre la búsqueda de asilo hasta la fecha en que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato y declaró una emergencia nacional en la frontera.

La CBP liberó a millones de personas en Estados Unidos en la frontera durante la presidencia de Biden para proseguir sus casos en el tribunal de inmigración del país, elevando la población inmigrante a niveles históricos mientras muchas personas se dirigían a Estados Unidos caminando a través del anteriormente impenetrable Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá. Este año, la Patrulla Fronteriza liberó solo a siete migrantes de febrero a julio, ya que Trump suspendió el sistema de asilo e impulsó al Ejército a desempeñar un papel central en la disuasión de cruces fronterizos ilegales.

Freites dijo que fue torturada y violada en Colombia y que su padre y su bebé de 8 meses fueron asesinados. La familia solicitó asilo, y ella y su esposo obtuvieron permisos de trabajo.

Ahora es ama de llaves en un hotel en Orlando, un destino turístico con más de una docena de parques temáticos, como Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld. Su esposo trabaja en un vivero.

“Llegamos acá buscando libertad, trabajo, no nos gusta que nos regalen las cosas”, dijo Freites, quien pidió que la AP la identificara por su segundo nombre y su segundo apellido por temor a la seguridad de su madre en Colombia, que ha soportado más de medio siglo de conflicto. “Somos personas de bien”.

Ella, su esposo y sus tres hijos, de 16, 13 y 7 años, viven en una casa móvil de dos habitaciones. Los niños asisten a la escuela y ella acude a una iglesia católica que ofrece misa en español, el único idioma que habla.

Históricamente, la población inmigrante de Florida Central provenía principalmente de México y Centroamérica, con unos cuantos profesionales y empresarios venezolanos que llegaron después de que el socialista Hugo Chávez asumiera la presidencia en 1999. En 2022, comenzaron a llegar más venezolanos, alentados por un programa creado por el gobierno de Biden que les ofrecía una vía hacia la residencia legal temporal. Ese mismo programa se extendió meses después a haitianos y cubanos, y su presencia se hizo cada vez más visible en esa parte de Florida. El estado también tiene una gran población colombiana.

Muchos inmigrantes llegaron al estado porque tenían amigos y familiares allí.

En Orlando, se establecieron en toda el área, no solo en ciertos vecindarios. Se inauguraron negocios que atienden a los recién llegados en áreas comerciales con tiendas mexicanas y puertorriqueñas. Restaurantes venezolanos que venden empanadas y arepas abrieron en la misma plaza que un supermercado mexicano que ofrece tacos y enchiladas. Las iglesias comenzaron a ofrecer más misas en español y en criollo, el idioma de los haitianos.

A medida que la población aumentó, apartamentos, centros comerciales, oficinas y almacenes reemplazaron muchos de los naranjales y bosques que una vez rodearon Orlando.

Los nuevos inmigrantes encontraron trabajo en la floreciente industria de la construcción, así como en la agricultura, el transporte, los servicios públicos y la fabricación. Muchos trabajan en restaurantes y hoteles y como taxistas. Algunos iniciaron sus propios negocios.

“Es una comunidad muy vibrante”, dijo Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo de Hope CommUnity Center, un grupo que ofrece servicios gratuitos a la comunidad inmigrante de Florida Central. “Piensan, ‘Voy a trabajar duro y voy a luchar por mi sueño americano’, ese es el espíritu”.

Las contribuciones de los inmigrantes al producto interno bruto de Florida, que comprende todos los bienes y servicios producidos en el estado, aumentaron del 24,3% en 2019 al 25,5% en 2023, según un análisis del American Immigration Council hacho a partir de las encuestas anuales de la Oficina del Censo. El número de inmigrantes en la fuerza laboral aumentó de 2,8 millones a 3,1 millones, es decir, del 26,5% al 27,4% de la población total. Las cifras incluyen a inmigrantes que están en Estados Unidos legal e ilegalmente.

“La inmigración ha mejorado esta área, la ha hecho más diversa”, dijo Laudi Campo, directora de la Federación Hispana en Florida. “Los inmigrantes han traído una fuerza económica increíble y una gran fuerza laboral a la zona”.

Los grupos que ayudan a los inmigrantes también crecieron.

“Recibíamos cientos de llamadas a la semana”, dijo Gisselle Martinez, directora legal del Orlando Center for Justice. “Muchas llamadas de personas que dicen, ‘Acabo de llegar, no conozco a nadie, aún no tengo dinero, aún no tengo trabajo. ¿Pueden ayudarme?’”

El centro creó un programa para darles la bienvenida. Creció de atender a 40 personas en 2022 a 269 en 2023 y 524 en 2024, dijo Melissa Marantes, la directora ejecutiva.

En 2023, la Federación Hispana lanzó un programa para enseñar a médicos, enfermeras e ingenieros de Sudamérica y Haití cómo prepararse y vestirse para entrevistas de trabajo y cómo responder preguntas en inglés. También ampliaron su programa gratuito de inglés y ofrecieron otro para ayudar a los padres a abordar el sistema escolar. En 2021, alrededor de 500 inmigrantes asistieron a una feria donde se proporcionaron servicios dentales, médicos y legales gratuitos. Para 2024, hubo 2.500 asistentes.

Sousa-Lazaballet, el director ejecutivo de Hope, dijo que su grupo pasó de atender a 6.000 personas en 2019 a más de 20.000 en 2023 y 2024.

“La gente fue bien recibida”, afirmó. “Fue un momento increíble, cuando la gente llegaba, se establecía porque tenían permisos de trabajo. Podían trabajar”.

Después de que Trump asumió el cargo, la ansiedad se extendió en muchas comunidades de inmigrantes. Florida, un estado gobernado por republicanos, ha trabajado para ayudar al gobierno de Trump a emprender severas medidas contra la inmigración y ha promulgado leyes dirigidas a la inmigración ilegal. Eso incluye una medida que prohíbe a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos que ingresen al estado, lo cual algunos agentes de la ley hicieron cumplir incluso después de que un juez la detuviera.

Blanca, una madre soltera mexicana de 38 años que cruzó la frontera con sus tres hijos en julio de 2024, dijo que llegó a Florida Central porque cuatro sobrinos que ya vivían en el área le dijeron que era un lugar pacífico donde se habla español. La maestra de matemáticas, que ha solicitado asilo en Estados Unidos, insistió en ser identificada solo por su primer nombre porque teme ser deportada.

En julio de 2025, los funcionarios de inmigración le dijeron que acudiera a su oficina en Orlando antes de una audiencia de inmigración que se realizaría en octubre. Allí, le colocaron un brazalete electrónico en el tobillo para monitorearla.

Debido a que una amiga suya fue deportada tras presentar una solicitud de permiso de trabajo, ella misma no ha solicitado ese documento, dijo. Blanca recibe pagos en efectivo por limpiar y cocinar para los vecinos. Sus hijos le piden que no los lleve ni los recoja de la escuela por temor a que la policía vea su brazalete electrónico y la detenga en la calle.

“Da miedo”, dijo. “Claro que sí”.

El periodista de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.