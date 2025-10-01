Corte federal de apelaciones niega petición de periodista Mario Guevara, quien podría ser deportado

Por Gustavo Valdés, CNN en Español

La corte federal de apelaciones del 11° distrito de Estados Unidos negó este miércoles la petición de emergencia de suspender la orden de remoción del país contra el periodista salvadoreño Mario Guevara, quien podría ser deportado tan pronto como este jueves.

Guevara fue detenido en junio en el área de Atlanta, en Georgia, mientras cubría unas protestas en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, enfrentando cargos menores como transitar de forma inadecuada por una vía para un peatón, obstrucción de agentes de la ley y por reunirse de forma ilegal. Esos cargos fueron desestimados en julio pero fue detenido por las autoridades de inmigracion.

Este miércoles en llamada telefónica desde el centro de detención en Folkston, Georgia, Guevara dijo a CNN que estaba listo para regresar a su país para recobrar su libertad aunque, reconoce que se siente avergonzado de tener que regresar esposado como el resto de los inmigrantes deportados.

