Terence Crawford, detenido a punto de pistola en una parada de tráfico 15 días después de vencer a Canelo Álvarez

Por George Ramsay, CNN

El reconocido campeón de boxeo Terence “Bud” Crawford fue obligado a salir de su vehículo a punta de pistola y recibió una multa por conducción imprudente, según informó la Policía, pocas horas después de participar de un desfile de la victoria en su honor en su ciudad natal, Omaha, Nebraska.

Según un comunicado de prensa de la policía de Omaha, el incidente ocurrió en la madrugada del domingo y ha dado lugar a una investigación de asuntos internos.

El sábado, Crawford asistió a un desfile de celebración en Omaha para conmemorar su victoria sobre Canelo Álvarez a principios de este mes, que lo coronó como campeón mundial indiscutido de peso supermediano.

Unas imágenes que han circulado ampliamente en redes sociales aparentemente muestran a Crawford saliendo de un auto a punta de pistola durante una parada de tráfico.

“Mientras hablaba con el conductor, un agente observó un arma de fuego en el piso del lado del conductor”, dice el comunicado de prensa de la Policía. “Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes salir del vehículo a punta de pistola”.

“Posteriormente, el conductor fue identificado como el señor Crawford tras verificar su licencia de conducir y se le emitió una multa por conducción imprudente. Un pasajero, miembro del equipo de seguridad del señor Crawford, también portaba un arma de fuego legal”.

“La Policía ha confirmado que todos los ocupantes tienen permiso legal para portar armas de fuego. Un supervisor y un teniente de policía acudieron al lugar a petición del señor Crawford”.

Un portavoz de Crawford declaró a CNN Sports que el boxeador de 38 años no tenía comentarios sobre el incidente.

El domingo, el alcalde de Omaha, John Ewing, declaró haber hablado personalmente con Crawford sobre la detención de tráfico.

“Reconozco la gravedad de lo ocurrido y la importancia de la confianza entre las fuerzas del orden y nuestra comunidad, lo que demuestra la necesidad de estar continuamente atentos para fortalecer las relaciones”, añadió Ewing.

“El jefe de la Policía de Omaha, Todd Schmaderer, se ha comprometido a realizar una investigación interna, la cual apoyo y deseo que sea completa y exhaustiva. Recopilaremos todos los hechos y seremos transparentes con el público sobre nuestros hallazgos”.

“Comprendan que me sentí profundamente conmovido al enterarme de este final para un día y una noche maravillosos en los que se celebraba al campeón mundial de boxeo de nuestra ciudad… Omaha debe recordar este importante día como un buen día mientras buscamos respuestas sobre cómo terminó. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que todos los residentes, sin importar quiénes sean, se sientan seguros y respetados en Omaha”.

Con su victoria sobre Canelo en Las Vegas, Crawford unificó títulos en una división de peso por tercera vez en su carrera. Tiene un récord profesional de 42-0 con 31 nocauts y es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.