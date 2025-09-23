Trump dice que Ucrania puede recuperar territorio de Rusia, cambiando su tono sobre la guerra

Por Kevin Liptak y Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump dijo este martes que Ucrania podría restablecer sus fronteras previas a la invasión rusa y que cree que los países miembros de la OTAN deberían derribar aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo, intensificando su retórica contra el Kremlin mientras la guerra en Ucrania se prolonga.

En conjunto, los comentarios de Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derribar aeronaves rusas y su posterior publicación en Truth Social sobre las fronteras de Ucrania parecían reflejar un cambio significativo en su actitud hacia Moscú y lo que podría ser el final de este conflicto prolongado.

Sus comentarios sobre las fronteras de Ucrania representan la primera vez desde que asumió el cargo que sugiere que el país podría recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado desde 2014. Anteriormente había sugerido que Ucrania tendría que ceder parte de su territorio para lograr un acuerdo de paz. Y su declaración sobre el derribo de aviones por parte de la OTAN sugiere una disposición a poner a la alianza de defensa en un conflicto más directo con Rusia que simplemente entregar armas a Ucrania.

“Sí, lo creo”, dijo Trump cuando se le planteó una pregunta sobre los derribos de la OTAN durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al margen de la Asamblea General de la ONU.

Posteriormente, en Truth Social, Trump escribió que, tras comprender mejor la situación económica y militar de Ucrania y Rusia, había llegado a la conclusión de que “Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original”. Dijo que el conflicto estaba haciendo que Rusia pareciera un “tigre de papel” y afirmó que le estaba costando a Moscú importantes fondos y dificultando el acceso a gasolina.

“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción posible.

¿Por qué no?” escribió Trump en una extensa publicación, agregando: “Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia tienen GRANDES problemas económicos, y este es el momento para que Ucrania actúe”.

Las recientes incursiones de aeronaves rusas sobre Polonia, Estonia y otras naciones han llevado a los primeros encuentros directos entre la OTAN y Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania, poniendo a prueba la preparación y credibilidad de la alianza para disuadir la agresión rusa.

Los líderes europeos han expresado indignación y prometido responder con fuerza. Pero el secretario general de la OTAN dijo este martes que el derribo de aeronaves rusas solo debería proceder después de un análisis de intenciones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los derribos deberían depender “de la información de inteligencia disponible sobre la amenaza que representa la aeronave, incluyendo preguntas que debemos responder como la intención, el armamento y el riesgo potencial para los aliados, las fuerzas armadas, los civiles o la infraestructura”.

“Siempre evaluaremos la situación, evaluaremos la amenaza inmediata que representa el avión”, declaró Rutte. Hablaba tras una reunión de miembros de la OTAN solicitada por Estonia después de que aviones rusos violaran su espacio aéreo la semana pasada.

Trump, hablando unas horas después, se mostró menos cauteloso, sin ofrecer ninguna salvedad sobre cuándo o si los miembros de la OTAN deberían derribar aviones rusos que violaran la ley. Tampoco llegó a afirmar que Estados Unidos se uniría al esfuerzo.

“Depende de las circunstancias”, dijo. “Pero, como saben, tenemos una postura muy firme hacia la OTAN”.

Los comentarios del presidente llegaron horas después de que su secretario de Estado, Marco Rubio, indicara que Estados Unidos no derribaría aviones rusos que ingresen al espacio aéreo de la OTAN, pero dijo que la alianza continuaría interceptándolos.

Rubio afirmó que no creía que los aliados de la OTAN derribaran aviones rusos “a menos que estén atacando”.

“Creo que lo que han visto es que la OTAN responde a esas intrusiones como siempre lo hacemos: cuando entran en su espacio aéreo o en su zona de defensa, suben y los interceptan”, declaró Rubio en una entrevista con CBS News este martes.

Los miembros de la OTAN se han movilizado en las últimas semanas después de que drones y aeronaves rusas violaran su espacio aéreo. Tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo de Estonia sobre el golfo de Finlandia sin permiso el viernes. Esto ocurrió una semana después de que varios drones y aviones de combate rusos ingresaran al espacio aéreo de Polonia, lo que provocó el despliegue de aviones de combate F-15 y F-35.

El lunes, dos de los aeropuertos más transitados de Escandinavia —Oslo, Noruega, y Copenhague, Dinamarca— se vieron obligados a cerrar durante varias horas debido al avistamiento de drones, interrumpiendo los planes de viaje de decenas de miles de personas.

Cuando se le preguntó sobre el incidente este martes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que “no puede descartar de ninguna manera que pueda ser Rusia” quien esté detrás.

Trump se negó a culpar a Rusia cuando se le preguntó sobre el incidente del martes.

“No tengo respuesta hasta que averigüe exactamente qué sucedió. Lo sé, pero…

ellos no saben qué sucedió. Pero lo sabremos muy pronto”, declaró.

Los aliados europeos advirtieron el lunes, durante una tensa reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que derribarían los aviones o drones rusos involucrados en cualquier nueva violación del espacio aéreo de la OTAN.

Las incursiones han suscitado dudas sobre la preparación de Europa para defenderse de la agresión rusa. Trump ha advertido al continente que debe redoblar sus esfuerzos para reforzar su propia seguridad y ha encomendado a los demás miembros de la OTAN la responsabilidad de financiar la asistencia militar a Ucrania.

Rutte dijo este martes que la OTAN estaba preparada para defenderse.

“Tenemos todos los sistemas defensivos para garantizar que podemos defender cada centímetro del territorio aliado”, dijo. “Eso es lo que hemos demostrado tanto en el caso de Polonia como en el caso de Estonia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jennifer Hansler, de CNN.