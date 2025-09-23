Acusado de intentar asesinar a Trump intenta apuñalarse tras veredicto de culpabilidad

Por Randi Kaye, CNN

Ryan Routh, el acusado de 59 años de intentar matar a Donald Trump mientras el entonces expresidente y candidato presidencial jugaba una ronda de golf en su campo de Florida el año pasado —el segundo intento de asesinato contra Trump durante su segunda campaña—, ha sido declarado culpable de todos los cargos en su contra.

Routh pareció intentar apuñalarse en el cuello con un bolígrafo después de que se leyera el veredicto, dijo una persona en la sala del tribunal a CNN. Las autoridades lo detuvieron antes de que pudiera hacerlo.

Su hija también tuvo un arrebato emocional en la sala del tribunal tras la lectura del veredicto.

Routh, quien se representó a sí mismo en su juicio federal en Fort Pierce, Florida, enfrentaba cinco cargos, entre ellos intento de asesinato de un importante candidato presidencial, agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente, y posesión de un arma de fuego con número de serie borrado. Las autoridades dicen que Routh creó un “nido de francotirador” cerca del sexto hoyo del Trump International Golf Club, pero nunca disparó contra Trump.

El jurado deliberó durante menos de tres horas antes de emitir el veredicto de culpabilidad.

Routh será sentenciado el 18 de diciembre por la jueza Aileen Cannon. Enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

Trump recurrió a las redes sociales tras el veredicto para felicitar a las fuerzas del orden.

“Felicitaciones a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, al vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, y a todo el equipo del Departamento de Justicia por la condena, en Florida, de la persona que intentó asesinarme”, escribió Trump en Truth Social.

“Era un hombre malvado con una intención malvada, y lo atraparon”, añadió el presidente.

Los fiscales federales concluyeron su caso el viernes tras llamar a 38 testigos. Casi dos semanas de testimonios y cientos de pruebas culminaron con el testigo final que reconstruyó cómo Routh supuestamente “acechaba” a Trump y recopilaba tanto “pruebas físicas como electrónicas”.

Kimberly McGreevy, agente especial supervisora del FBI, se centró en las pruebas recopiladas entre el 14 de agosto y el 15 de septiembre de 2024, previo al presunto intento de asesinato. Los fiscales repasaron una montaña de pruebas con McGreevy en el estrado, entre ellas registros de llamadas, mensajes de texto, registros bancarios y videovigilancia.

Destacando registros telefónicos supuestamente de los “teléfonos desechables” de Routh, la testigo señaló llamadas y mensajes de texto que Routh supuestamente hizo para organizar la compra del rifle.

La testigo del FBI dijo al jurado que los datos del celular mostraban a Routh “en las inmediaciones” del club de golf durante semanas antes del incidente, incluso el 2 de septiembre durante 16 horas a partir de las 4 a.m. Una cuenta de Google en uno de los supuestos “teléfonos desechables” de Routh mostró que buscó “próximos mítines de Trump” y “cámaras de tráfico de Palm Beach”, según los fiscales.

El Gobierno también expuso el presunto plan de escape de Routh: varias matrículas, tres alias y búsquedas en Google de “direcciones al aeropuerto de Miami” y “vuelos a México”. Los mensajes de texto supuestamente muestran que le dijo a un amigo en México: “Puede que te vea el lunes”, el día después de su presunto plan para disparar a Trump. Otras búsquedas en línea, según los fiscales, incluyeron “hospitales en la zona” e instrucciones sobre “cómo hacer un torniquete”.

El 15 de septiembre de 2024, menos de una hora antes de que las autoridades dijeran que Routh iba a abrir fuego contra Trump, les envió mensajes de texto a sus tres hijos. A su hija Sarah a las 12:55 p.m.: “Te quiero mucho, eres la mejor hija”. A su hijo Adam a las 12:56 p.m.: “Eres increíble, amigo, te quiero mucho”. A su hijo Orin también a las 12:56 p.m.: “Te quiero mucho, hombre. Eres brillante”.

Orin, aparentemente alarmado, respondió: “Yo también te quiero, papá. ¿Qué pasa? ¿Todo bien?”

Routh fue arrestado mientras huía hacia el norte por la Interestatal 95 de Florida aproximadamente una hora después.

El testigo ocular Tommy McGee también testificó para el Gobierno. Le dijo al jurado que vio a un hombre “histérico y desaliñado” salir de la escena y decidió seguirlo. Tomó fotos de su Nissan Xterra negro y también anotó su matrícula. McGee alertó a las autoridades, quienes detuvieron el auto de Routh unos 45 minutos al norte por la autopista 95. Más tarde, llevaron a McGee a la escena para identificarlo.

Durante el contrainterrogatorio, Routh le dijo a McGee: “Eres un buen hombre. Eres mi héroe. Eres un héroe americano.”

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que el veredicto de culpabilidad “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en violencia política. Este intento de asesinato no solo fue un ataque contra nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación”.

Durante los alegatos finales del martes, tanto los fiscales como el acusado se enfocaron en la intención.

“Aunque no mató a Trump, quería hacerlo”, dijo el fiscal Chris Browne al jurado.

Dijo que Routh “acosó y rastreó obsesivamente a su víctima prevista”, y planeó su presunto intento de asesinato “meticulosa y obsesivamente”.

El acusado, presentando su propio alegato final, afirmó que el asesinato “nunca iba a suceder”. Routh dijo: “Si el intento de asesinato no se realizó, no es un intento”.

“No hubo intención”, le dijo al jurado.

El alegato final de Routh fue interrumpido por Cannon al menos 10 veces mientras se desviaba hacia temas fuera del alcance de las pruebas y los cargos. Ella le dijo que “siguiera adelante” en numerosas ocasiones.

En réplica, la fiscalía recordó al jurado que el delito no tiene que ser “completado” para condenar por intento de asesinato – “nadie tiene que ser disparado”, dijo el fiscal John Shipley.

Routh había considerado testificar en su propia defensa, pero sí llamó a tres testigos, incluidos dos amigos y un exfrancotirador de la Infantería de Marina, Michael McClay.

McClay le dijo al jurado que el rifle SKS que las autoridades dicen que encontraron en la escena se atascó dos veces, después de disparar solo una vez. Los fiscales disputaron la capacidad del arma durante el contrainterrogatorio, señalando que McClay había probado el arma siete meses después del incidente en el Trump International Golf Club en West Palm Beach. Los fiscales también señalaron que para entonces, el arma había sido tratada con ácido para intentar restaurar el número de serie.

Cuando el testimonio de Routh se desvió hacia temas como su supuesto consumo de drogas con sus testigos de carácter, la jueza intervino, diciéndole: “Le he dado una gran amplitud. Las drogas y los cigarrillos no son relevantes aquí. Le voy a pedir que concluya el interrogatorio directo de este testigo”.

Después de que su padre descansó su caso sin testificar, la hija de Routh, Sarah, le dijo a CNN: “Siento que realmente no tenía otra opción. Después de ver lo manipulado que está, ¿por qué se pondría en esa posición? Sería estúpido. Obviamente todo está manipulado y es una mie***”.

Hannah Rabinowitz y Alejandra Jaramillo de CNN contribuyeron a este informe.