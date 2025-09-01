El hijo de Tiger Woods, Charlie, metió su segundo hoyo en uno en los últimos nueve meses

Por Ben Morse, CNN

Charlie Woods, hijo de la leyenda del golf Tiger, logró su segundo hoyo en uno en los últimos nueve meses el domingo, durante el Campeonato de Jugadores Junior.

En la ronda final del torneo, el golpe de salida de Woods, de 16 años, en el par tres del hoyo 3 del TPC Sawgrass en Ponte Vedra Beach, Florida, entró en el hoyo, deleitando a los espectadores.

Woods celebró discretamente, estrechando la mano de su compañero de juego y finalmente sacando su bola del hoyo, solo después de arreglar algunos baches en el green.

Woods terminaría empatado en el puesto 31 de la clasificación del Campeonato de Jugadores Junior con siete sobre par, a 16 golpes del eventual ganador, Miles Russell, quien se convirtió en el primer bicampeón del evento.

El “ace” de Woods del domingo fue su segundo en los últimos nueve meses, tras haber logrado la misma hazaña en el Campeonato PNC en diciembre del año pasado.

Jugando junto a su padre en la competición de dos días y 36 hoyos, en la que participaron 20 campeones de majors y sus familiares en formato scramble, el joven Woods logró su primer hoyo en uno en el hoyo cuatro, par tres.

El entonces quinceañero se alejaba del tee y al principio no se dio cuenta de que su bola había entrado para eagle.

Mientras la multitud rugía, Charlie preguntó tímidamente: “¿Entró?”.

El orgulloso padre Tiger sonreía de oreja a oreja mientras celebraban con un abrazo y un empujón juguetón del mayor de los Woods.

“Fue uno de los momentos más destacados de nuestra vida. Hablamos antes, en el hoyo anterior, cuando hizo su primer eagle”, dijo Tiger en aquel momento. “Y ahora acaba de hacer su primer hoyo en uno. Fue una racha mágica de dos hoyos. Me alegro muchísimo por él y por lo bien que lo pasamos en familia”.

Charlie Woods ha tenido una temporada exitosa en 2025, terminando noveno en el Campeonato Junior de la PGA de este mes, aunque ese resultado le impidió clasificarse automáticamente al equipo estadounidense para la próxima Ryder Cup Junior. No fue seleccionado por el capitán.

