La guerra de Israel supuso un “peligro mortal” para las mujeres embarazadas y las niñas en Gaza, afirma Human Rights Watch

Israa Mazen Diab al-Ghul, de 30 años, una mujer embarazada desplazada en Nuseirat, en el centro de Gaza, dijo a HRW que a principios de 2024, ella y sus familiares no tuvieron nada para beber excepto agua de mar durante dos días. “Vomité y me preocupaba que matara al bebé… Empecé a rogarle a Dios que se llevara al bebé, para no tener que dar a luz durante esta guerra”.

