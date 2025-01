Usuarios de TikTok quieren que la Corte Suprema considere que la app tiene más contenido de bailes que de intrigas políticas

Srinivasan se basó igualmente en el razonamiento: “Es un modus operandi de la RPC acceder subrepticiamente a datos a través de su control sobre empresas como ByteDance… Incluso si la RPC aún no ha actuado de forma discernible sobre su potencial control del acceso de ByteDance a datos de usuarios estadounidenses en particular, el Congreso no necesita esperar a que el riesgo se hiciera realidad y a que se produzca el daño antes de tomar medidas para evitarlo”.

“En consonancia con las restricciones impuestas desde hace tiempo al control extranjero de los canales de comunicación de masas”, escribió Srinivasan en un voto particular, “la actividad a la que se refiere principalmente el mandato de desinversión de la ley es la de una nación extranjera y no la de un orador nacional; de hecho, no solo una nación extranjera, sino un adversario extranjero designado”.

