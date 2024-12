ANÁLISIS | Trump se enfurece por el creciente perfil de Musk mientras demócratas juegan con la vanidad del presidente electo

“No, no va a asumir la presidencia”, dijo Trump a activistas conservadores en un evento de Turning Point USA en Phoenix. El presidente electo insistió en que le gustaba tener gente inteligente a su alrededor y acusó a sus oponentes de lanzar “una nueva patada” después de que él sugiriera que intentaron deslegitimar su primer mandato por “Rusia, Rusia, Rusia”. Trump agregó: “No, no va a ser presidente, eso les puedo decir. Y estoy a salvo, ¿saben por qué? No puede serlo, no nació en este país”.

El senador de Delaware Chris Coons imaginó un escenario en el programa “State of the Union” en el que Musk duplicaría el caos que caracterizó el primer mandato de Trump. “Esto es un predictor de lo que es probable que suceda. No vamos a tener al presidente electo Trump como un multimillonario tuiteando furioso a las 4 de la mañana. Vamos a tener a Elon Musk también inyectando inestabilidad en la forma en que abordamos cuestiones muy complicadas e importantes para nuestro país”, dijo.

“Gracias a Dios que Elon Musk compró Twitter, porque esa es la única forma en que sabríamos qué hay en este proyecto de ley”, dijo el senador de Tennessee Bill Hagerty a Dana Bash de CNN en “State of the Union”. El comentario puede parecer extraño, ya que los legisladores no deberían necesitar una red social para poder leer un proyecto de ley antes de votar. Pero Hagerty también reveló el control de Musk sobre la base republicana cuando dijo que “todas nuestras oficinas se vieron inundadas de llamadas de nuestros electores” después de las quejas del multimillonario de que el proyecto de ley estaba lleno de gastos inflados.

