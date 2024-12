Las citas online están a punto de cambiar radicalmente

“Las citas no son fáciles. Muchas personas que utilizan la aplicación no consiguen esa primera cita y no saben por qué, ya sea por sus fotos, por no enviar suficientes ‘me gusta’ o por tardar demasiado en pedir una cita a su pareja. Un entrenador de citas puede intervenir con sugerencias personalizadas”, dijo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.