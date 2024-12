Elon Musk se convierte en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de US$ 400.000 millones

Detrás de su salto de casi US$ 20.000 millones en riqueza está un acuerdo que disparó la valoración de la empresa de cohetes de Musk, SpaceX, a unos US$ 350.000 millones, informó Bloomberg el martes . SpaceX y sus inversores acordaron la compra de hasta US$ 1.250 millones en acciones con información privilegiada.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.