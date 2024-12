Una demanda pone el foco en la larga amistad entre Sean “Diddy” Combs y Jay-Z

En 1997, tras el homicidio de su amigo común y protegido de Combs Christopher “Notorious B.I.G” Wallace, o Biggie Smalls, Combs y Carter colaboraron en el álbum de Carter “My Lifetime, Vol 1.” y en el sencillo de Combs “Do You Like It…Do You Want It”.

El estribillo de la canción de Sean “Diddy” Combs “Do You Like It… Do You Want It”, en la que también participa Jay-Z, plantea una pregunta ahora extrañamente profética: “¿Quieres saber qué se siente ser yo?”.

